C’erano una volta gli auguri di Natale in Posta

Venerdì 23 dicembre 1960, una delle pagine de L’Eco di Bergamo riportava un articolo dal titolo «200 mila auguri al giorno partono da Bergamo». Ebbene sì: in un’epoca in cui le nostre tasche non conoscevano né smartphone né cellulari, la settimana che precedeva il Natale si trasformava in un tour de force per i postini. Sessantacinque anni fa, l’Ufficio «Arrivi e Partenze» della Posta Centrale arrivò a contare 627.900 missive natalizie. Per aiutarvi a visualizzare meglio la quantità di lettere, cartoline e messaggi di auguri smistati durante i giorni prima del 25 dicembre, potete pensare che, se impilati l’uno sull’altro, avrebbero formato una colonna alta 273 «metri». Il «metro» – come spiegato nell’articolo – era una misura standard in uso presso gli uffici postali: cassette della lunghezza di 10 decimetri allineate verticalmente che contenevano appunto cartoline e biglietti da visita. Quello che per molti era un periodo di gioia e un momento per rilassarsi dopo un anno di lavoro, era per gli addetti ai lavori una vera corsa contro il tempo.