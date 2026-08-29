Lo smartphone ci fa bene o ci fa male?

Sono laureata in sociologia e comunicazione visiva e digitale, recensisco musica, leggo per imparare a scrivere, mi nutro di (auto) ironia e cerco di fare pa…

Avevo poca ispirazione per questa puntata di «Tecnosofia», così ho fatto quello che faccio quando sono a corto di idee: sono andata in libreria, precisamente nella sezione dedicata ai new media e alla sociologia. Un po’ per indole, un po’ per formazione, l’occhio mi è caduto su «Sentirsi. Un’antropologia dello smartphone», libro di Andrea Balbi e Giuseppe Cerulo, pubblicato lo scorso luglio dalla casa editrice «Il Mulino». Già l’accostamento tra antropologia e smartphone mi ha incuriosita, perché rompe una distinzione che siamo abituati a dare per scontata: da una parte la tecnologia, fredda, funzionale, quasi estranea alla dimensione emotiva. Dall’altra l’essere umano, con le sue relazioni, i suoi bisogni, le sue contraddizioni. Il libro parte proprio da questa dicotomia e prova a smontare la logica secondo cui lo smartphone potrebbe – o dovrebbe – avere solo effetti negativi o positivi.