L’unica famiglia di cui il bosco ha bisogno è una famiglia di robot

Ma nonostante tutto ciò il pianeta continua a scaldarsi. Se gli strumenti ci sono, i dati e i modelli predittivi pure, perché la traiettoria delle emissioni globali non decelera? La risposta è che il problema climatico non è mai, e non è mai stato, un problema di calcolo bensì un problema di coordinamento. E il coordinamento è una questione politica, non tecnica. Le prove scientifiche sul riscaldamento globale sono state prodotte, aggiornate, comunicate e sistematicamente ignorate con una coerenza quasi ammirevole. L’AI può oggi dirci con precisione millimetrica dove brucerà una foresta tra sei ore, qual è la concentrazione di metano in una determinata valle, quanto carbonio assorbe un ettaro di Amazzonia. Ma non può obbligare un governo a bloccare una trivellazione. Non può impedire a un’azienda di scaricare i propri costi ambientali sulla collettività.