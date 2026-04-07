L’unica famiglia di cui il bosco ha bisogno è una famiglia di robot

C’è chi, per proteggere la natura, sceglie di andare a vivere nel bosco. Cappello di paglia, orto biologico, figli con nomi di piante. Una scelta romantica e — bisogna dirlo — del tutto inutile ai fini della crisi climatica e della tutela degli ecosistemi. Il bosco non ha bisogno di testimoni. Ha bisogno di satelliti, sensori, algoritmi e di qualche robot ben programmato. L’idea che bastino la semplicità volontaria e il ritorno alla terra a salvare gli ecosistemi planetari è la versione ecologica del pensiero magico. Consolante per chi la pratica, irrilevante se non dannosa per la biosfera. Per fortuna esistono già strumenti molto più efficaci. E sono già al lavoro.
Immaginate un microfono appeso a un albero nella foresta amazzonica che registra tutto: il vento, gli uccelli, l’acqua e le motoseghe. Il progetto « Rainforest Connection » fa esattamente questo. Hanno collocato sensori acustici nelle foreste e algoritmi di AI che rilevano in tempo reale il suono delle motoseghe o dei camion legati a disboscamenti illegali, permettendo di intervenire prima che la foresta venga distrutta. In Costa Rica oltre 350 microfoni ambientali registrano continuamente suoni naturali e, grazie a modelli di machine learning, i ricercatori possono monitorare la presenza di specie a rischio e valutare lo stato di salute dell’ecosistema.
L’AI sta diventando, in senso letterale, il «sistema nervoso» del pianeta. Attraverso satelliti e sensori ambientali monitora deforestazione, erosione del suolo e degrado degli ecosistemi, permettendo di pianificare interventi di conservazione più efficaci e mirati. In Brasile l’AI è utilizzata per identificare e prevenire incendi forestali e per migliorare la gestione delle risorse naturali. A Bolzano il progetto europeo « Digiforest » sta sviluppando un ecosistema di robot autonomi in grado di acquisire dati tridimensionali sulle foreste, fornendo supporto concreto a operatori e decisori politici.
Ma l’AI applicata alla crisi climatica ha un raggio d’azione molto più ampio. Grazie al machine learning, tecnologie intelligenti analizzano dati meteorologici e storici per prevedere la produzione di energia da fonti rinnovabili come il solare e l’eolico, rendendo le reti energetiche più efficienti e riducendo la dipendenza dai combustibili fossili. Valutando fattori come geografia, densità abitativa e infrastrutture, i modelli AI identificano le aree più vulnerabili, proteggendo vite, proprietà ed economie locali. Le foreste sono anche serbatoi di carbonio. L’AI stima la biomassa forestale e il carbonio immagazzinato negli ecosistemi attraverso la combinazione di immagini satellitari ottiche e radar, calcolando la quantità di biomassa presente in un’area specifica. Si tratta di un dato fondamentale per misurare davvero quanto CO₂ stiamo assorbendo e quanto stiamo disperdendo. Tutto questo senza contare una delle applicazioni potenzialmente più efficaci per ridurre drasticamente le emissioni globali, vale a dire l’ottimizzazione dei consumi industriali, della logistica e dell’agricoltura di precisione.
Ma nonostante tutto ciò il pianeta continua a scaldarsi. Se gli strumenti ci sono, i dati e i modelli predittivi pure, perché la traiettoria delle emissioni globali non decelera? La risposta è che il problema climatico non è mai, e non è mai stato, un problema di calcolo bensì un problema di coordinamento. E il coordinamento è una questione politica, non tecnica. Le prove scientifiche sul riscaldamento globale sono state prodotte, aggiornate, comunicate e sistematicamente ignorate con una coerenza quasi ammirevole. L’AI può oggi dirci con precisione millimetrica dove brucerà una foresta tra sei ore, qual è la concentrazione di metano in una determinata valle, quanto carbonio assorbe un ettaro di Amazzonia. Ma non può obbligare un governo a bloccare una trivellazione. Non può impedire a un’azienda di scaricare i propri costi ambientali sulla collettività.
Il ruolo positivo e quello negativo dell’AI per l’ambiente vivono in una tensione instabile e problematica. La stessa tecnologia che potrebbe salvarci sta consumando quantità enormi di energia. La crescente domanda di energia da parte dei data center che ospitano applicazioni di AI potrebbe far crescere la richiesta globale di energia del 300 per cento entro il 2030. Stiamo costruendo un «sistema nervoso» per il pianeta che, se alimentato nel modo sbagliato, contribuisce al problema che dovrebbe risolvere.
Torniamo quindi alla famiglia del bosco. C’è qualcosa di involontariamente rivelatore nella scelta di rispondere alla crisi ecologica con il ritiro individuale: suggerisce che il problema sia la civiltà in sé, non il modo specifico in cui questa civiltà produce e distribuisce ricchezza. È un primitivismo che lascia intatto tutto ciò che andrebbe cambiato. Le trivelle continuano a trivellare, le emissioni continuano a salire, mentre l’hippie fa il pane in casa con il lievito madre. I robot nel bosco sarebbero invece i nostri alleati più preziosi. Ma il bosco non si salvaguardia né con i sensori né con i sandali. Si salva con scelte politiche che antepongano giustizia sociale e razionalità scientifica ai profitti di breve periodo. Scelte che nessun algoritmo può compiere al posto nostro.