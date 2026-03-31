Come relazioni online e intelligenza artificiale cambiano il nostro modo di amare

In quella fase iniziale, la rete funzionava come una soglia. Non sostituiva il mondo offline, ma lo affiancava, offrendo una zona intermedia in cui sperimentare identità e desideri. Le chat IRC, i forum tematici, le prime community online non erano solo strumenti tecnologici: erano spazi sociali in cui prendevano forma nuove modalità di relazione. E dove l’anonimato era più di una semplice protezione, ovvero una condizione che permetteva di sospendere, almeno temporaneamente, le aspettative legate al corpo, al genere, al contesto sociale. Oggi, quello spazio non è scomparso, si è trasformato. Non esiste più una separazione netta tra «vita online» e «vita reale», e questo ha conseguenze profonde sul modo in cui il desiderio prende forma, si comunica, si negozia. La sessualità in rete è una delle modalità attraverso cui le persone costruiscono sé stesse e le proprie relazioni. E per comprenderla, serve abbandonare sia il tono allarmista sia quello ingenuamente celebrativo. Basta guardarla per quello che è: un linguaggio in evoluzione.