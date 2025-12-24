Perché a Natale giochiamo a tombola?

Oggi diffusa in molte parti del mondo, la tombola nacque in Italia, più precisamente a Napoli. La tradizione colloca la sua origine nelle sale della corte di Carlo III di Borbone. Si narra infatti che nel 1734 il giovane sovrano del Regno di Napoli ebbe una discussione con il frate domenicano Gregorio Maria Rocco per quanto riguardava il diffuso gioco del «Lotto». Per il primo era necessario regolamentare il gioco d’azzardo, evitando gli illeciti che avrebbero avuto risultati sicuramente più dannosi sulla popolazione. L’ecclesiastico, invece, si oppose con fermezza: l’unica soluzione era bandire il gioco, immorale e profano.