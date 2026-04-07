Tutti pazzi per il Maggiolino: a Bergamo arriva il «Bèrghem Bug»

«Anche quest’anno arriveranno partecipanti da tutta Italia – prosegue Angelo – in particolare da Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Per domenica 12 aprile è prevista un’affluenza di almeno 150 vetture, mentre sabato gli equipaggi saranno una quarantina». Il piazzale antistante le concessionarie Audi e Skoda in via Gemelli a Bergamo sarà ancora una volta il palcoscenico ideale per abbracciare con lo sguardo centinaia di coloratissimi Maggiolini, e magari condividere con gli equipaggi storie di viaggi e avventure. Ogni modello è diverso dall’altro e molti vengono personalizzati con portapacchi carichi di valigie, visiere parasole in plexiglass, fari supplementari cromati e l’immancabile portafiori sul cruscotto. Tinte pastello o metallizzate si alternano a carrozzerie in stile «Rusty» o completamente rivestite da grafiche adesive con fiori, fiamme o scacchi. « Da grande sarò una Porsche » è un adesivo che si vede spesso sui Maggiolini e richiama la nobile architettura meccanica condivisa con le Porsche 356 e 911: il motore boxer a quattro cilindri, raffreddato ad aria e montato in posizione posteriore a sbalzo.