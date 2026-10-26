Università di Bergamo, la guida ai servizi per gli studenti

Iscriversi all’università significa iniziare un percorso di studio, ma anche imparare a utilizzare una serie di servizi che riguardano la vita quotidiana, le procedure amministrative, il benessere personale e le opportunità formative e professionali. Per orientarsi tra le risorse messe a disposizione dall’ Università degli studi di Bergamo abbiamo ricostruito una mappa dei principali servizi, con il supporto di Elena Gotti, dirigente dell’area Formazione e servizi agli studenti che ha aiutato a individuarli e descriverli.
La guida è organizzata in dieci ambiti: orientamento, benessere, carriere e servizi agli studenti, inclusione, servizi bibliotecari, diritto allo studio, internazionalizzazione, lavoro, post-lauream e community. Per ciascuno, una panoramica delle opportunità disponibili e dei canali ufficiali da consultare per conoscere requisiti, modalità di accesso e scadenze.
1. Orientamento, per scegliere e organizzare il percorso
L’ufficio Orientamento accompagna le future matricole nella scelta del corso di laurea e offre supporto anche a chi è già iscritto. Tra i servizi disponibili ci sono il tutorato, il counseling orientativo e lo sportello «SOS Matricole», attivo nel periodo estivo per fornire informazioni sui corsi, sulle modalità di ammissione e sulle procedure di iscrizione e immatricolazione.
Il tutorato permette di confrontarsi con studenti e studentesse più esperti, attraverso incontri individuali o di gruppo, per chiarire dubbi relativi alla vita universitaria, alle scadenze, ai piani di studio e ai servizi dell’Ateneo. Il counseling orientativo, invece, offre un supporto individuale o di gruppo per valutare le proprie attitudini e individuare il percorso formativo più adatto.
Dallo scorso anno è attivo anche il servizio «Speed» finalizzato a prevenire e contrastare la dispersione universitaria nelle province di Bergamo e Brescia e con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti di orientamento riducendo il rischio di abbandono degli studi universitari.
L’orientamento può essere utile anche durante gli studi, per esempio quando si deve rivedere il piano di studi o individuare un tirocinio coerente con i propri interessi.
Dove informarsi: Ufficio Orientamento e SOS Matricole .
2. Benessere, dal counseling alle iniziative di supporto
L’Università mette a disposizione un servizio di counseling psicologico rivolto a studentesse e studenti che attraversano situazioni di disagio personale o relazionale. Il servizio è gratuito e prevede colloqui individuali con uno psicologo o una psicologa, oppure con uno psicoterapeuta. In base alla valutazione della richiesta, il percorso può comprendere da uno a tre incontri.
I colloqui si svolgono in presenza, nella sede di via Calvi 10 a Bergamo, oppure a distanza. Per accedere occorre compilare la richiesta online attraverso la pagina dedicata ; le domande vengono valutate caso per caso.
Sono disponibili anche i gruppi «Pro-ben» percorsi gratuiti dedicati alla gestione dell’ansia e dello stress e all’incremento dell’autostima, ai quali abbiamo dedicato un approfondimento con le testimonianze di alcuni studenti . Gli incontri si svolgono online e prevedono attività di gruppo e momenti di confronto tra studenti.
Dove informarsi: Benessere psicologico .
3. Carriere e servizi agli studenti, per le procedure universitarie
La segreteria studenti gestisce le procedure amministrative connesse alla carriera universitaria, dall’immatricolazione al conseguimento del titolo. Tra le attività rientrano le iscrizioni, i trasferimenti, i passaggi di corso, la gestione dei piani di studio, le certificazioni e le procedure di laurea.
Per contattare la segreteria è disponibile il « Service desk studenti » , attraverso il quale inviare richieste e seguirne la gestione. Il sito dell’Ateneo raccoglie anche le FAQ, le guide per le procedure online e le informazioni relative alle modalità di ricevimento, su appuntamento.
Prima di presentare una richiesta è possibile consultare la documentazione relativa alla propria procedura, verificando eventuali scadenze e istruzioni.
Dove informarsi: Segreteria studenti e contatti .
4. Inclusione, servizi per esigenze specifiche
UniBg dispone di servizi dedicati a studentesse e studenti con disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). L’ufficio di riferimento fornisce informazioni sugli strumenti di supporto alla didattica, sugli interventi individuali e sulle misure previste per lo svolgimento delle attività universitarie.
Tra le possibilità rientrano il supporto psicopedagogico per la predisposizione di piani didattici personalizzati e piani educativi individualizzati, i servizi di accompagnamento e le informazioni sulle agevolazioni economiche previste.
La sezione dedicata all’inclusione raccoglie inoltre informazioni per altre categorie di studenti, tra cui lavoratori, persone fuori sede, studenti internazionali, genitori con figli piccoli, sportivi e persone detenute. Le misure disponibili variano in base alla categoria e alle condizioni previste per ciascun servizio.
Dove informarsi: Servizi per l’inclusione e servizi per disabilità e DSA .
5. Servizi bibliotecari, per studiare e consultare i materiali
Le biblioteche dell’Ateneo mettono a disposizione libri, risorse elettroniche e servizi a supporto dello studio e della ricerca. Le strutture sono organizzate nelle aree di Economia e Giurisprudenza, Umanistica e Ingegneria.
È possibile accedere alle biblioteche e consultare i materiali disponibili; per utilizzare i servizi bibliotecari è necessario essere registrati come utenti. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea e ai master rientrano tra gli utenti interni dell’Ateneo.
Attraverso il portale dei Servizi bibliotecari si possono cercare libri e altre risorse, consultare i contenuti online e gestire i prestiti. Il sito contiene anche informazioni specifiche per studenti, laureandi e utenti che necessitano di servizi per l’accessibilità.
Dove informarsi: Portale dei Servizi bibliotecari .
6. Diritto allo studio, dalle borse di studio agli alloggi
Il diritto allo studio comprende diverse forme di sostegno economico e servizi destinati a favorire la frequenza universitaria. Tra le opportunità figurano borse di studio, contributi per la mobilità internazionale, agevolazioni sulle tasse, residenze universitarie e servizi di ristorazione.
Le borse di studio sono assegnate sulla base dei requisiti e delle condizioni stabiliti dal bando annuale. Per presentare domanda occorre consultare l’avviso relativo al proprio anno accademico e rispettare le scadenze indicate.
Per chi studia lontano da casa sono disponibili quattro residenze universitarie, distribuite tra Bergamo e Dalmine, per un totale di circa 400 posti. L’assegnazione avviene tramite bando e dipende dai requisiti di accesso, di merito e di distanza previsti. Chi cerca una sistemazione in un alloggio privato può utilizzare anche l’«accommodation service», un servizio gratuito di mediazione che aiuta a individuare una soluzione abitativa e a gestire le procedure per la stipula del contratto.
La possibilità di vivere con un anziano durante il periodo di studi è il progetto «Reint2565» che prevede la coabitazione tra uno studente under 25 e un over 65 con l’obiettivo di favorire la costruzione di relazioni intergenerazionali tra giovani e anziani. Gli studenti in cambio di un alloggio e un piccolo compenso alla persona che ospita, mette a disposizione del suo tempo da trascorre con l’anziano o l’anziana. Il bando per fare domanda è ancora disponibile.
Il diritto allo studio comprende inoltre il servizio di ristorazione, con agevolazioni legate alle condizioni previste dall’Ateneo. Per utilizzare gli sconti dedicati agli studenti è necessario seguire le istruzioni indicate nella pagina del servizio .
Dove informarsi: Diritto allo studio , borse di studio e residenze e servizi di ristorazione .
7. Internazionalizzazione, per studiare fuori dall’Italia
L’Università promuove programmi di mobilità internazionale per studio e tirocinio. Tra le possibilità rientrano Erasmus+, gli scambi con Paesi extraeuropei, le Summer e Winter School, i programmi di mobilità breve e gli accordi che consentono di conseguire un doppio titolo.
I programmi hanno requisiti, destinazioni e durate differenti. Le opportunità di finanziamento e le modalità di partecipazione sono indicate nei singoli bandi, che specificano anche le scadenze e i documenti da presentare.
Accanto ai periodi di mobilità più lunghi, l’ateneo propone esperienze brevi, che possono durare una o due settimane e consentire la partecipazione anche a chi ha vincoli di lavoro o familiari. Sono disponibili inoltre contributi per la mobilità internazionale collegati al diritto allo studio, secondo le condizioni stabilite dai bandi.
Il Servizio Relazioni internazionali gestisce i programmi di scambio, le opportunità finanziate e le procedure relative alla mobilità in entrata e in uscita.
Dove informarsi: Mobilità internazionale e Servizio Relazioni internazionali .
8. Lavoro, dai tirocini alle collaborazioni universitarie
Il servizio «tirocini e placement» accompagna studenti, studentesse e neolaureati nella preparazione al mondo del lavoro. Supporta l’individuazione e la progettazione dei tirocini in collaborazione con aziende e docenti, promuove iniziative di orientamento professionale e organizza occasioni di incontro con le imprese, tra cui il « Career Day », in programma giovedì 26 novembre dalle 9.30 alle 17 alla Fiera di Bergamo.
L’ufficio placement mette a disposizione servizi di orientamento al lavoro, consulenze di carriera, revisione del curriculum e simulazioni di colloquio. Attraverso le piattaforme dedicate è inoltre possibile consultare offerte di tirocinio e lavoro.
Per chi desidera svolgere un’attività retribuita durante gli studi esiste anche la possibilità delle collaborazioni da 200 ore presso le strutture universitarie. Si tratta di incarichi a tempo determinato, accessibili agli studenti che rispettano i requisiti indicati nei relativi bandi.
Dove informarsi: Ufficio tirocini , Placement e sbocchi professionali e collaborazioni da 200 ore .
9. Post-lauream, per proseguire la formazione
L’offerta formativa dell’Ateneo comprende anche percorsi successivi alla laurea. La Scuola di alta formazione promuove master universitari di primo e secondo livello, corsi di perfezionamento e percorsi di alta formazione rivolti a chi intende acquisire nuove competenze o approfondire una specifica area professionale.
Ogni percorso presenta caratteristiche, requisiti di ammissione, durata e modalità di partecipazione proprie. Per conoscere l’offerta disponibile è possibile consultare il catalogo della Scuola e le schede dei singoli corsi, dove sono riportate le informazioni relative alle iscrizioni.
Dove informarsi: Scuola di Alta Formazione .
10. Community, associazioni e vita universitaria
La vita universitaria comprende anche attività sportive, culturali e associative. Il Centro universitario sportivo (CUS) organizza attività e corsi sportivi; gli impianti indicati dall’Ateneo si trovano a Dalmine, in via Verdi 56, presso il campus di Ingegneria.
L’Università sostiene inoltre le associazioni studentesche e le attività culturali organizzate dagli studenti. Le associazioni riconosciute sono consultabili nell’albo di ateneo, mentre la sezione dedicata alla vita universitaria raccoglie informazioni sulle iniziative e sulle opportunità di partecipazione.
Tra gli strumenti utili per la quotidianità rientrano anche le convenzioni per i trasporti pubblici. UniBg ha attivato agevolazioni per gli abbonamenti ferroviari e per il trasporto pubblico locale, con condizioni e tariffe da verificare nelle pagine aggiornate.
Per conoscere le attività disponibili e le modalità di adesione è possibile consultare il portale dedicato alle opportunità e ai servizi dell’Ateneo.
Dove informarsi: Associazioni e attività culturali , CUS , convenzioni e sconti .
Per tutti i servizi, il riferimento è il sito ufficiale dell’università degli studi di Bergamo, dove consultare le informazioni aggiornate, le procedure di accesso, i contatti degli uffici e i bandi in corso.
- Università di Bergamo, la guida ai servizi per gli studenti
- 1. Orientamento, per scegliere e organizzare il percorso
- 2. Benessere, dal counseling alle iniziative di supporto
- 3. Carriere e servizi agli studenti, per le procedure universitarie
- 4. Inclusione, servizi per esigenze specifiche
- 5. Servizi bibliotecari, per studiare e consultare i materiali
- 6. Diritto allo studio, dalle borse di studio agli alloggi
- 7. Internazionalizzazione, per studiare fuori dall’Italia
- 8. Lavoro, dai tirocini alle collaborazioni universitarie
- 9. Post-lauream, per proseguire la formazione
- 10. Community, associazioni e vita universitaria