Università di Bergamo, la guida ai servizi per gli studenti

Lecchese, ma con un grande amore per Bergamo che mi ha aperto le porte fin da quando ho cominciato a collaborare per il quotidiano. Amo ascoltare e raccontare,…

Iscriversi all’università significa iniziare un percorso di studio, ma anche imparare a utilizzare una serie di servizi che riguardano la vita quotidiana, le procedure amministrative, il benessere personale e le opportunità formative e professionali. Per orientarsi tra le risorse messe a disposizione dall’ Università degli studi di Bergamo abbiamo ricostruito una mappa dei principali servizi, con il supporto di Elena Gotti, dirigente dell’area Formazione e servizi agli studenti che ha aiutato a individuarli e descriverli.