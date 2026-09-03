La concordia celebra il Santo Patrono tra le vie dei quartieri di Bergamo

Vale la pena soffermarsi un momento su come tali eventi siano stati costruiti: le Reti di quartiere di Bergamo non sono un organo istituzionale, bensì aggregazioni informali di residenti, associazioni, comitati, realtà educative e sportive che dialogano con il Comune senza struttura gerarchica e senza mandato elettivo. Claudia Lenzini le conosce dall’interno: «Già da mesi abbiamo lavorato insieme, costruendo proposte e cercando il coinvolgimento di chi normalmente partecipa alla vita dei quartieri. Abbiamo chiesto uno sforzo in più, perché questa festa uscisse dai luoghi tradizionali e arrivasse dove la comunità prende forma ogni giorno. Il programma di Loreto e di via Quarenghi è il risultato di mesi di confronto, di soggetti diversi che hanno accettato di condividere un obiettivo comune», conclude. I quartieri sono cambiati, le comunità che li abitano si sono trasformate, ma l’impegno civico c’è ancora: «La nota positiva è che la voglia di continuare a lavorare per migliorare la vita nel quartiere c’è. Le Reti hanno sviluppato nel tempo tantissime potenzialità e hanno coinvolto molti cittadini, cercando attività e obiettivi che unissero, con una comunità di intenti ». La descrizione di un processo che funziona quando viene nutrito.