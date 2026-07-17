La pedalata tra le bellezze della Bassa bergamasca arriva con un mese di anticipo

Dal 2020, continua la collaborazione tra Pianura da Scoprire e Simone Radavelli, guida cicloturistica e ideatore della manifestazione. «Non si tratta di una gara agonistica – specifica Simone – ognuno pedalerà al proprio ritmo. La nostra volontà è quella di continuare a creare connessioni tra cicloamatori e il nostro territorio». Come nelle scorse edizioni, infatti, il tracciato della «Gravel Sul Serio», meticolosamente studiato e disegnato da Simone nel corso dell’ultimo anno, toccherà diversi punti di interesse culturale. «Il territorio è come da tradizione lo stesso: partendo da Romano, si pedalerà lungo i sentieri tra cremasca e bergamasca – spiega Radavelli – di edizione in edizione, cerco di diversificare il percorso, in modo tale da permettere, sia per chi è della zona sia per chi viene da più lontano, di conoscere e lasciarsi stupire». Oltre agli immancabili castelli di Malpaga e Cavernago, tappa fissa della manifestazione, quest’anno il tracciato della «Gravel Sul Serio» raggiungerà tre santuari: quello di Santa Maria della Croce di Crema, quello di Santa Maria del Binengo a Sergnano e la cappella del Carpineto a Morengo.