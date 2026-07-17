La pedalata tra le bellezze della Bassa bergamasca arriva con un mese di anticipo

Il 6 settembre tornerà l’amata «Gravel sul Serio», un giro ad anello con partenza da Romano di Lombardia che coinvolgerà tutti gli amanti della bicicletta. Non una gara, ma un momento per stare insieme, per fare attività fisica e, perché no, incontrare i vecchi amici delle edizioni passate. « La novità – spiega Chiara Brignoli, rappresentante dell’associazione organizzatrice dell’evento, Pianura da Scoprire – è la data: non più la prima domenica di ottobre, ma un mese prima». L’anticipazione della «Gravel Sul Serio» permetterà infatti di inserire la biciclettata nel più ampio contesto della «Festa dello Sport» di Romano di Lombardia. Pur rimanendo due realtà separate, la sinergia tra Pianura da Scoprire e il Comune della Bassa bergamasca permetterà di valorizzare ulteriormente il territorio, il lavoro degli enti locali e i valori dello sport.
Sono attesi alla manifestazione un migliaio di iscritti provenienti da tutt’Italia, anche se con prevalenza dall’area del centro-nord, ma non solo. «Abbiamo avuto ospiti dalla Svizzera e dalla Germania – prosegue Chiara – È bello vedere gli stessi volti ripresentarsi di anno in anno. La più grande soddisfazione è forse proprio quella di aver creato qualcosa che raduna, una volta all’anno, appassionati che si riuniscono e creano, nella fatica, qualcosa che va oltre la giornata della manifestazione».
Dal 2020, continua la collaborazione tra Pianura da Scoprire e Simone Radavelli, guida cicloturistica e ideatore della manifestazione. «Non si tratta di una gara agonistica – specifica Simone – ognuno pedalerà al proprio ritmo. La nostra volontà è quella di continuare a creare connessioni tra cicloamatori e il nostro territorio». Come nelle scorse edizioni, infatti, il tracciato della «Gravel Sul Serio», meticolosamente studiato e disegnato da Simone nel corso dell’ultimo anno, toccherà diversi punti di interesse culturale. «Il territorio è come da tradizione lo stesso: partendo da Romano, si pedalerà lungo i sentieri tra cremasca e bergamasca – spiega Radavelli – di edizione in edizione, cerco di diversificare il percorso, in modo tale da permettere, sia per chi è della zona sia per chi viene da più lontano, di conoscere e lasciarsi stupire». Oltre agli immancabili castelli di Malpaga e Cavernago, tappa fissa della manifestazione, quest’anno il tracciato della «Gravel Sul Serio» raggiungerà tre santuari: quello di Santa Maria della Croce di Crema, quello di Santa Maria del Binengo a Sergnano e la cappella del Carpineto a Morengo.
Non è un caso che la data ricada la prima domenica del mese, il giorno in cui Pianura da Scoprire organizza visite guidate in ventiquattro località della Media Pianura Lombarda. «Non essendo una competizione – riferisce Chiara – i ciclisti potranno sostare e partecipare alle visite guidate nei castelli di Malpaga e Cavernago, prima di proseguire verso l’arrivo». Ma non solo: sia per chi, stanco dopo i chilometri percorsi, vorrà riposarsi, sia per chi accompagnerà alla manifestazione amici e parenti, sarà possibile visitare, sempre accompagnati dalle guide di Pianura da Scoprire, il borgo storico di Romano di Lombardia.
I percorsi
Oltra all’appuntamento di domenica 6 settembre, ce ne è un altro da segnarsi in calendario: sabato 5 agosto ci sarà la «Mini-Gravel Sul Serio», una tradizione che prosegue da quattro anni e che gli organizzatori hanno voluto continuare. Si tratta di un percorso di circa 20km adatto a tutti, anche ai più piccoli che, accompagnati da Simone e dai volontari, seguiranno un circuito con partenza e arrivo all’Orto Botanico nel Parco del Serio. È prevista anche una tappa presso il fontanile Oneta a Covo, in mattinata, e un momento per fare merenda insieme, oltre che per consegnare un piccolo regalo ai partecipanti.
Il grande evento è atteso per domenica. La partenza è prevista tra le 8.30 e le 9.45, in Piazza don Sandro, a Romano di Lombardia. La manifestazione sportiva non agonistica prevede due percorsi, un tracciato più breve da 70 chilometri e uno più lungo da 115 chilometri. I due tracciati si sovrapporranno fino a Piazza Locatelli a Mozzanica, passando per Casale Cremasco e il ponte ciclopedonale Bettinelli di Crema. Dopo il timbro del Comune di Mozzanica, i due gruppi si divideranno. Per i più coraggiosi, ci sarà tappa presso la Madonna del Carpineto, l’Oasi di Seriate e il MTB Park di Ghisalba. I due itinerari si congiungeranno di nuovo all’Orto Botanico di Romano di Lombardia, prima di rientrare in Piazza don Sandro, dove avrà luogo la lunga festa conclusiva, con la consegna di un pacco regalo omaggio e la cucina degli instancabili alpini.
Altro momento atteso sarà il punto di ristoro previsto a Mozzanica che rappresenterà lo spartiacque tra i due percorsi. Qui, i ragazzi dell’associazione Biloba, in collaborazione con il Comune di Mozzanica, saranno pronti a rifocillare le energie dei ciclisti. «Siamo molto orgogliosi del punto di ristoro: chi ha già partecipato sa e apprezza!», riferiscono scherzando Simone e Chiara.
«Ringraziamo tutti i volontari di Pianura da Scoprire, SOIC, ARIBI Crema, GRE, ARIBI Bergamo, MTB Ghisalba, nonché Parco del Serio e i Comuni di Romano e Mozzanica. La loro presenza lungo il percorso garantisce la possibilità di continuare a proporre una manifestazione che si sviluppa per così tanti chilometri».
Kit di sopravvivenza
Inutile specificarlo, ma per poter partecipare è necessaria una bicicletta. «A chi si iscrive è richiesto di avere una bici da gravel o una mountain bike, anche elettrica». Ogni anno l’organizzazione cerca di dare sempre più spazio allo sterrato: il Serio si presta molto bene a questo. «Bici da corsa o grazielle non sono le scelte più adatte» sorride Simone. Oltre al casco (obbligatorio), chi vorrà partecipare dovrà iscriversi tramite modulo Google (le iscrizioni rimarranno aperte fino a mercoledì 2 settembre o al raggiungimento del numero massimo di iscritti) e presentare un certificato medico in corso di validità.
«Quando, sette anni fa, ho pensato per la prima volta alla Gravel Sul Serio, l’obiettivo più importante che mi sono imposto è che l’evento fosse, e rimanesse, gratuito per gli iscritti» racconta Simone. Sia Radavelli sia Pianura da Scoprire hanno esteso i ringraziamenti ai numerosi sponsor (KASK, Soprano trasporti, Bordegari Gomme, Elettrica Roncalli e Decathlon di Seriate) che, anche quest’anno, garantiranno la realizzazione di un progetto, tanto impegnativo quanto soddisfacente, non solo per chi pedala. Iniziate dunque a gonfiare le gomme e a rispolverare le biciclette appese in garage: mancano meno di due mesi alla «Gravel sul Serio»!