Il piccolo borgo in festa sulle note del «Pedrengo Music Festival» 2026

Il giorno successivo, venerdì 17 luglio, sarà il turno della band I Tattici dello Zen, come omaggio al gruppo made in Bergamo Pinguini Tattici Nucleari: «Con questo secondo appuntamento – prosegue la sindaca – abbiamo voluto omaggiare la nota band bergamasca che, con Pedrengo, ha dei forti legami di appartenenza: due membri del gruppo, infatti, sono nativi del nostro paese. Inoltre, le loro prime esperienze in qualità di gruppo hanno avuto modo di proporle nel nostro oratorio, provando nelle sale del seminterrato. Rappresentano un orgoglio bergamasco, dei “bravi ragazzi” che sono riusciti a volare alto». Si prosegue sabato 18, con una serata all’insegna del ballo e della gioia. Mai dire Pop (Party Band Show) farà alzare tutti dalla sedia, divertendosi e scatenandosi in compagnia: «Il sabato sera di Pedrengo sarà capace di far ballare e cantare tutti, proponendo un repertorio trasversale e coinvolgente e trasformando il palco in una grande festa allegra e gioiosa», spiega la sindaca. I quattro giorni di pura magia si concludono domenica 19 con un Dj set che sarà il cuore della festa: protagonista Dj Max in grado di costruire un dialogo in tempo reale con il pubblico e farà ballare tutti fino a tardi.