Il piccolo borgo in festa sulle note del «Pedrengo Music Festival» 2026

L ’estate è la stagione del ristoro, della festa e del divertimento: dopo il lungo anno passato tra lavoro, banchi di scuola, tra fatica e sacrifici, il periodo estivo ci permette – una volta per tutte – di “staccare” ogni pensiero e ritrovare noi stessi attraverso il riposo e la tranquillità. C’è chi che, per rilassarsi, opta per la frescura in montagna; chi, invece, preferisce un bagno al mare oppure in piscina. Se invece il desiderio di far festa appartiene alla nostra estate, allora Pedrengo è la sede perfetta per un fine luglio denso di divertimento: dal 16 al 19 luglio il piccolo borgo a pochi chilometri da Bergamo diventerà un palcoscenico aperto, con tante proposte musicali per tutti i gusti, proponendo al pubblico quattro serate tra cibo e buona musica nella splendida cornice del secolare Parco Frizzoni. È questa infatti la vincente ricetta del «Pedrengo Music Festival», evento che ravviva l’estate del borgo organizzato dall’Amministrazione Comunale assieme a Terre del Vescovado, con il patrocinio di InLombardia con il contributo di Regione Lombardia, che ha riconosciuto il progetto come Festival della Cultura Musicale: «Il Festival – spiega la sindaca di Pedrengo, Simona d’Alba – nasce nel 2010, come una proposta musicale dedicata al territorio, soprattutto attraverso il coinvolgimento di giovani band offrendo loro la possibilità di esibirsi su un palcoscenico”.
Molte le Associazioni che hanno affiancato la festa, giunta quest’anno alla sua 15esima edizione, portando al centro un valore sociale importante: «Parte del ricavato – riferisce d’Alba – viene investito per sostenere progetti sociali nel territorio. Questa esperienza ha permesso una crescita costante nel tempo». Ogni annualità si arricchisce di proposte, sempre diverse: “Ogni annata è caratterizzata da temi diversi, in relazione agli anniversari o in merito a particolari ricorrenze: la proposta musicale è sempre diversa e dedicata a tutti”, sottolinea la sindaca. Ogni appuntamento musicale avrà inizio alle 21.30, arricchiti (per le giornate di venerdì e sabato) dall’apertura di giovani band alle 20.30. La sinergia con il territorio è data dai legami tra le associazioni: infatti, contemporaneamente al «Pedrengo Music Festival» (che si svolgerà nel Parco Frizzoni), presso l’area feste (parco di via Piave) si svolgerà la Festa del Pescatore, organizzata dall’ASD Pescatori Sponda Sinistra del Serio assieme al Club Amatori della Pesca Sportiva con il patrocinio dell’amministrazione comunale: «si tratta di due offerte diverse, che arricchiscono il nostro territorio», sottolinea la sindaca.
Gli appuntamenti di quest’anno
Il primo appuntamento, giovedì 16 luglio alle 21.30 vedrà come protagonista il gruppo Grace & The Soul Machine, in un programma interamente dedicato alle grandi voci femminili italiane: «Il pensiero principale è dedicato alla grande Ornella Vanoni – specifica la sindaca – Abbiamo deciso di aprire il “PMF” in maniera elegante, celebrando un patrimonio musicale che emoziona. Una serata dedicata alle grandi voci femminili italiane che hanno fatto la storia della musica del nostro paese, per aprire la nostra festa in un viaggio all’interno di un repertorio che coinvolge tutti, famiglie, adulti e non solo».
Il giorno successivo, venerdì 17 luglio, sarà il turno della band I Tattici dello Zen, come omaggio al gruppo made in Bergamo Pinguini Tattici Nucleari: «Con questo secondo appuntamento – prosegue la sindaca – abbiamo voluto omaggiare la nota band bergamasca che, con Pedrengo, ha dei forti legami di appartenenza: due membri del gruppo, infatti, sono nativi del nostro paese. Inoltre, le loro prime esperienze in qualità di gruppo hanno avuto modo di proporle nel nostro oratorio, provando nelle sale del seminterrato. Rappresentano un orgoglio bergamasco, dei “bravi ragazzi” che sono riusciti a volare alto». Si prosegue sabato 18, con una serata all’insegna del ballo e della gioia. Mai dire Pop (Party Band Show) farà alzare tutti dalla sedia, divertendosi e scatenandosi in compagnia: «Il sabato sera di Pedrengo sarà capace di far ballare e cantare tutti, proponendo un repertorio trasversale e coinvolgente e trasformando il palco in una grande festa allegra e gioiosa», spiega la sindaca. I quattro giorni di pura magia si concludono domenica 19 con un Dj set che sarà il cuore della festa: protagonista Dj Max in grado di costruire un dialogo in tempo reale con il pubblico e farà ballare tutti fino a tardi.
Tanta musica, ma anche buon cibo: la parte food & beverage è sostenuta dall’associazione C.S.D. Calcio di Pedrengo, i quali hanno pensato proprio a tutto: «Durante le serate - riferisce d’Alba – sarà proposta un’ampia scelta di hamburger e piadine dai nomi non casuali. Infatti, sono stati scelti ispirandosi ai più bei successi dei Pinguini Tattici Nucleari, in omaggio alla serata di venerdì». Una bella tradizione, che da quindici anni ripercorre l’estate di Pedrengo, con tante prospettive e tanti sogni per il futuro: «Ogni anno, prima che il Festival finisca, ci chiediamo cosa fare nelle prossime edizioni. Si cerca sempre di costruire un filo che lega ogni edizione, progettando iniziative che nascono un anno e si concludono l’anno successivo. Il legame con i giovani e con le nuove band è per noi fondamentale, vogliamo cercare unità. Il “Pedrengo Music Festival” valorizza i giovani talenti e coinvolge tanti aspetti, dalle politiche giovanili, alla cultura, attraversando lo sport e il sociale: insomma, i cardini e le colonne portanti di un’amministrazione», conclude la sindaca.