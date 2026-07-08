La maternità non è una performance

La situazione che mette tutti i genitori alla prova è quella del bambino che fa “i capricci”. Il bambino urla, si dimena, piange per quelli che per un adulto sono futili motivi (il biscotto si è rotto, il gioco è finito, i calzini sono del colore sbagliato). Si butta a terra, disturba, interrompe. Il genitore è esasperato, non solo dalla situazione in sé, ma dal pensiero: «Che figura stiamo facendo? Penseranno che mio figlio è viziato, maleducato, problematico. Penseranno che io sono un incapace» (ed è proprio così, avete presente i commenti sul bambino di Francesca Lollobrigida?). Quindi il genitore si agita a sua volta: urla, sbraita, strattona, implora o minaccia nel tentativo di dimostrare che “sta intervenendo” e che “non si fa mettere i piedi in testa”. Il bambino continua a piangere, gli sconosciuti continuano a pensare – a seconda dell’età e della cultura di provenienza – che ci vorrebbe «una bella sberla», oppure che il genitore dovrebbe imparare a «connettersi con le emozioni del bambino». Ma la realtà è più semplice e banale: un bambino arrabbiato non si spegne con un interruttore (a meno, forse, che non abbia il terrore della punizione fisica, ma ricordo che è un reato, art. 571 c.p.). Un bambino ha bisogno di tempo per calmarsi e di un adulto che si mantenga saldo al suo fianco. Ci vogliono tempo e pazienza. Ci vuole un adulto sufficientemente sicuro di sé da non farsi sopraffare e da non curarsi del giudizio altrui. Anche se il bambino si sta rotolando in mezzo alla corsia del supermercato perché non gli abbiamo comprato le caramelle.