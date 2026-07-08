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8 Luglio 2026 Bambini

La maternità non è una performance

Articolo. Essere madri è una responsabilità, una scelta, un impegno, ma non un progetto da ottimizzare e ostentare. Non dobbiamo “dimostrare” niente a nessuno, solo vivere come meglio crediamo

Lettura 3 min.
(Foto Shutterstock.com)
scritto da Marina Marzulli
Bergamasca, classe 1983. Giornalista professionista, scrivo soprattutto di auto (ma amo la bici), di bambini e famiglia (ma amo la solitudine).

Sono uno di quei genitori che al parchetto si fa tendenzialmente i fatti propri. Non gioco con i miei figli se non è strettamente indispensabile, non sto attaccata a loro, non mi impiccio dei giochi che fanno con i coetanei. Penso che due bambini abbiano diritto di litigare e mettersi il broncio senza che i genitori si impiccino troppo. Vigilo da lontano, mi riposo e mi porto da leggere. Questo se sono da sola. Se incrocio lo sguardo di altri genitori, nonni o babysitter mi pongo il dubbio: «Non penseranno mica che sono una madre che “se ne frega”?» e allora intervengo, più di quanto io ritenga necessario, per dire banalità come: «Stai attento sullo scivolo, condividi il giochino, aspetta il tuo turno» anche quando mi sembra che tutto stia filando più o meno liscio. L’altro giorno un papà sconosciuto ha gentilmente raccolto da terra mia figlia, caduta dalla biciclettina che sta imparando a usare. Ero a 10 metri di distanza, non è successo niente di grave, non mi rammarico di non avere prevenuto la caduta («Più cadi, più impari», ho spiegato a mia figlia il giorno stesso che ha tolto le rotelle) ma ho comunque pensato: «Avrò fatto una brutta figura? Dovevo starle più vicino? Mostrarmi più attiva e coinvolta?».

Una questione di immagine

Quanto delle nostre scelte educative dipende dall’immagine che vogliamo dare di noi stesse? E quanto, in realtà, quelle scelte sono davvero educative?

La maternità non è una performance
mamme
(Foto Shutterstock.com)

La situazione che mette tutti i genitori alla prova è quella del bambino che fa “i capricci”. Il bambino urla, si dimena, piange per quelli che per un adulto sono futili motivi (il biscotto si è rotto, il gioco è finito, i calzini sono del colore sbagliato). Si butta a terra, disturba, interrompe. Il genitore è esasperato, non solo dalla situazione in sé, ma dal pensiero: «Che figura stiamo facendo? Penseranno che mio figlio è viziato, maleducato, problematico. Penseranno che io sono un incapace» (ed è proprio così, avete presente i commenti sul bambino di Francesca Lollobrigida?). Quindi il genitore si agita a sua volta: urla, sbraita, strattona, implora o minaccia nel tentativo di dimostrare che “sta intervenendo” e che “non si fa mettere i piedi in testa”. Il bambino continua a piangere, gli sconosciuti continuano a pensare – a seconda dell’età e della cultura di provenienza – che ci vorrebbe «una bella sberla», oppure che il genitore dovrebbe imparare a «connettersi con le emozioni del bambino». Ma la realtà è più semplice e banale: un bambino arrabbiato non si spegne con un interruttore (a meno, forse, che non abbia il terrore della punizione fisica, ma ricordo che è un reato, art. 571 c.p.). Un bambino ha bisogno di tempo per calmarsi e di un adulto che si mantenga saldo al suo fianco. Ci vogliono tempo e pazienza. Ci vuole un adulto sufficientemente sicuro di sé da non farsi sopraffare e da non curarsi del giudizio altrui. Anche se il bambino si sta rotolando in mezzo alla corsia del supermercato perché non gli abbiamo comprato le caramelle.

I figli non sono al mondo per farci fare bella figura

La gente si è disabituata ai bambini, e meno fa figli più ha opinioni su come andrebbero cresciuti. Non è nostro dovere compiacere questa gente. È nostro compito educare i nostri figli al meglio delle nostre possibilità. Ma un bambino che “disturba” non è per forza un bambino maleducato, specie se ha due anni. Un neonato che piange non è per forza un neonato trascurato. Un bambino di tre anni che spintona o morde un altro bambino non è per forza un bambino proveniente da una famiglia violenta.

La maternità non è una performance
(Foto Shutterstock.com)

I bambini vanno educati e possiamo minimizzare (fino a un certo punto) il fastidio che recano agli altri, ma non sono cera nelle nostre mani e non sono al mondo per farci fare bella figura. Non sono i perfetti comprimari di una foto su Instagram, non sono il nostro specchio né il nostro biglietto da visita. Hanno un carattere, un temperamento, delle preferenze e una volontà, come tutte le persone di ogni età. Non sono un nostro progetto, non è compito loro farci sentire realizzati o apprezzati.

La maternità performativa

Finora ho parlato di genitori, perché per me è naturale che di un figlio ci si occupi (almeno) in due. Ma sarebbe ipocrita dimenticare che la pressione sociale sulle madri è diversa da quella sui padri. Il termine “madre” è usato come sineddoche di genitore, mai per fare un complimento. Un genitore apprensivo e scarsamente acculturato? È una “mammina pancina”. Un genitore che non sa dove mettere i figli quando lavora? È una “mamma che ha scambiato la scuola per un parcheggio”. La chat della scuola? È la “chat delle mamme”. La protagonista della performance è sempre lei.

Un padre può essere competitivo riguardo i risultati sportivi o scolastici del figlio, ma non ne ho mai conosciuto nessuno che competesse per dimostrare di essere lui un padre migliore di altri, o che patisse il confronto con patinati papà influencer.

La maternità non è una performance
(Foto Shutterstock.com)

La maternità performativa, invece, comincia ancora prima della gravidanza. L’età “giusta” per restare incinte, le foto delle “vip” al mare con l’atroce didascalia: «Pancino sospetto», la forma fisica da preservare a ogni costo. E poi, il modo “giusto” per partorire, l’ossessione per l’allattamento, l’estetica impeccabile di case, camerette, feste di compleanno, outfit combinati. E queste sono le cose belle. C’è poi la cultura della performance applicata ai figli: la mamma che deve “stimolare” adeguatamente il figlio, cucinare cibo sano e gourmet, seguirlo costantemente nei compiti scolastici.

Sottrarsi a questa narrazione si può e si deve: possiamo essere madri in milioni di modi diversi - tutti giusti - a seconda della nostra personalità, storia, inclinazioni. Severe o indulgenti, sportive o pantofolaie, tradizionaliste o d’avanguardia, curate o trascurate, ansiose o fricchettone, serie o giocherellone, organizzate o casiniste, tigri o peluche. E poi cambiare idea e vivere come ci pare, cercando di essere felici e crescendo i figli con amore. Non siamo una figurina che deve stare in certi contorni prestabiliti e non siamo tenute a compiacere nessuno.

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