Genitori e bambini, riprendiamoci gli spazi pubblici. È gratis!

La cosa mi ha fatto riflettere per due motivi: il primo è la differenza fra i social e la realtà. Nella realtà io ho sempre avuto esperienze positive: tavoli pubblici nel normalissimo parco pubblico cittadino di fronte casa usati con responsabilità, senza screzi né vandalismi, sia da bambini che fanno il compleanno, sia anziani che giocano a carte, ragazzi che studiano, badanti che si ritrovano per pranzo la domenica mattina. Se mi fidassi del mondo descritto dal mio smartphone, invece, vedrei genitori che litigano per il possesso dei tavoli, spazzatura abbandonata, gente che prova a imboscarsi alle feste altrui (per ottenere cosa, due patatine e un bicchiere di tè freddo? Basta chiedere), “maranza”, degrado e convivenza impossibile.