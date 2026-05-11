Orto Botanico di Bergamo, la missione è educare attraverso il paesaggio e le relazioni

FZ: Il passaggio di direzione, dopo il lavoro condiviso con Gabriele Rinaldi, si inserisce in una continuità molto forte di visione, costruita in oltre vent’anni di lavoro comune. Questo rende il futuro, in un certo senso, già tracciato: un percorso cresciuto nel tempo, soprattutto negli ultimi dieci anni, quando l’Orto ha acquisito maggiore autonomia e capacità di azione. L’idea è che ciò che è stato fatto finora funzioni e sia strategico, e quindi vada mantenuto e rafforzato, più che stravolto. Al centro resta un approccio aperto, partecipativo, capace di rispondere ai bisogni della società e di orientare anche alcune dinamiche legate alle sfide globali. L’Orto può essere uno strumento utile anche per i decisori pubblici, perché rende leggibili temi complessi come l’ambiente, il clima e il cibo in modo concreto e accessibile. Il suo valore sta proprio nella capacità di stare dentro le reti della città: food policy, verde pubblico, servizi educativi e sociali. In questo senso può diventare sempre più una risorsa trasversale, capace di connettere ambiti diversi e intercettare bisogni molteplici. Per una città come Bergamo, con temi ambientali sensibili ma anche una forte vitalità sociale, questo ruolo è particolarmente rilevante. La direzione è quindi quella di mantenere apertura e accoglienza, evitando l’idea di un museo chiuso e autoreferenziale. Più dei grandi numeri, contano le comunità che si costruiscono nel tempo come pubblici fidelizzati, volontari, persone che si riconoscono nell’Orto e ne diventano parte attiva.