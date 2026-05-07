Dalmine, la company town dal fascino innegabile e inatteso

I Camozzi ebbero un grosso impatto sullo sviluppo della città: fu infatti Gualtiero Danieli, genero di Gabriele Camozzi, a vendere i terreni all’industria tedesca Mannesmann , che aveva un brevetto per produrre tubi in acciaio senza saldatura. L’azienda costruì lo stabilimento a Dalmine nel 1906, incontrando condizioni favorevoli nel terreno pianeggiante e nella disponibilità di acqua e manodopera a basso costo. Nel 1909 venne firmata una convenzione tra i Comuni di Mariano, Sforzatica e Sabbio, per regolamentare la costruzione di infrastrutture, strade, rete idrica ed elettrica e servizi per la popolazione e negli anni seguenti furono edificati i primi alloggi sia per i dirigenti tedeschi che per gli operai della zona. Con la Prima Guerra Mondiale e l’allontanamento della proprietà si aprì un periodo di stallo, fino al verificarsi di un evento importante sia per Dalmine che per tutto il movimento sindacale italiano: l’occupazione della fabbrica il 15 marzo 1919, seguita da una visita di Mussolini qualche giorno dopo. Con gli anni Venti, la società Stabilimenti di Dalmine diventò statale, creò una rete molto solida con le autorità locali e subì il controllo del regime fascista, ammodernò gli impianti e riprese la crescita. Nel 1927 i Comuni di Mariano, Sforzatica e Sabbio vennero uniti con Regio Decreto a fondare il Comune di Dalmine.