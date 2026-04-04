Nasolino e Valzurio: un trekking panoramico nell’anima della Val Seriana

Ci rechiamo oggi in Val Seriana alla scoperta del territorio di Oltressenda Alta. Un borgo vero e proprio con questo nome in realtà non esiste: Oltressenda Alta è un comune costituito solo dalle contrade Nasolino e Valzurio con le relative frazioni. Nasolino e Valzurio distano pochi chilometri l’uno dall’altro ma sono separati da dirupi e guglie rocciose congiunti solamente da una strada stretta e tortuosa. Ambiente solivo, dolce e ameno quello di Nasolino decisamente più montano, boscoso ed aspro quello di Valzurio; l’una è storicamente terra di pascoli e pastori mentre l’altra è terra di forre e minatori. Entrambi sono luoghi affascinanti ed integri.