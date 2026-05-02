Un trekking nella Valle di Averara tra affreschi, borghi e panorami sul Monte Disner

Lo scorso anno ebbi la fortuna di trovare la chiesa aperta, la sorpresa fu magnifica. Tuttavia pochi sanno che tra gli affreschi dell’oratorio si cela una “chicca”: uno degli angioletti raffigurati sulla volta del presbiterio ostende un velo raffigurante il volto di Gesù. Ebbene si tratta di una «Veronica». La «Veronica» è una delle tre sacre reliquie acheropite, ovvero immagini non dipinte da mano d’uomo (le altre due reliquie sono la Sacra Sindone e il Sacro Volto di Manoppello), ed è conservata nella Basilica di San Pietro in Vaticano. La «Veronica» è il sudario con il quale la pia donna asciugò il viso di Gesù nell’ascesa al Calvario. Il volto di Cristo, inondato di sangue, lasciò la propria immagine impressa nel sudario. L’ostensione della Veronica avviene una sola volta l’anno, in Vaticano, la quinta domenica di Quaresima. Con il termine «Veronica» oggi si intende sia la pia donna che ha offerto il sudario a Gesù sia la reliquia. Con l’istituzione del primo Giubileo nel 1300 la «Veronica» iniziò a diventare la reliquia più famosa di Roma e la più rappresentata della cristianità. Per ottenere l’indulgenza occorreva visitare le tombe degli apostoli Pietro e Paolo, ma il coronamento del pellegrinaggio doveva comprendere la visione della «Veronica». Ovunque in Europa, a partire dal Medioevo, vennero dipinte in alcune chiese le raffigurazioni della «vera icona» di Cristo: un panno, normalmente bianco ma anche trasparente o scuro, con al centro il volto di Gesù Cristo (sereno, luminoso o, dalla seconda metà del XV secolo, sofferente e insanguinato), sostenuto da due angeli, da Santa Veronica o dai Santi Pietro Paolo.