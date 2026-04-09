Martinengo e la poesia della Bassa bergamasca

Il Colleoni fece erigere il convento in un momento di suo grande potere e disponibilità economiche, ma anche probabilmente di particolare sensibilità spirituale, dopo aver perso l’amata figlia Medea e la moglie Tisbe. Proprio alla consorte è dedicata la chiesa, che è un vero gioiello. Composta di un’unica navata, l’aula pubblica e quella riservata al convento sono divise da un tramezzo. Pietro Baschenis tra il 1623 e il 1627 lo affrescò splendidamente con scene della Passione di Cristo: i suoi rossi, gialli e verdi, colori simbolici della presenza di Dio, riescono ancora dopo tanti anni a narrare il dolore della Crocifissione e a catturare l’attenzione dei visitatori, fedeli o meno. Non sono da meno gli affreschi dell’abside, dove dottori della chiesa, evangelisti, apostoli e sante fanno da contorno all’Incoronazione della Vergine, di un autore sconosciuto che viene associato alla scuola di Bembo. Non mancano tracce del Maestro di Martinengo, sempre avvolto dal mistero, a cui sono attribuiti gli affreschi dell’arco trionfale della chiesa. Sebbene fatico a distogliere lo sguardo dagli affreschi del tramezzo, anche le quattro cappelle meritano attenzione, in particolare quella dedicata a Elisabetta Cerioli, fondatrice della Congregazione, e quella della Sacra Famiglia, entrambe con altari lignei scolpiti dai fratelli Giuseppe e Caterina Caniana.