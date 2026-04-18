Trekking in Val de Grü, un percorso ad anello che parte da Aviatico

Il termine «grü», curioso e insolito, ha ispirato una leggenda popolare che tutt’ora si tramanda tra la gente del luogo. Riporto integralmente il testo dello scrittore bergamasco Carlo Traini che nel 1947 raccontava: «In un’angusta valle presso il villaggio di Orezzo sorge una chiesetta che, una volta, molti anni fa, era stata visitata da un ladro che voleva asportarne i vasi sacri con gli ori di cui era adorna la statua della Madonna, alla vigilia della sua festa. Vuotata la pisside, rovesciando le ostie consacrate in una vicina fontana e fatto fagotto di quanto poté avere sotto mano, fece per fuggire, ma nell’attraversare un bosco fu colpito e incenerito da un fulmine. Gli oggetti rubati furono recuperati e anche le ostie furono tolte dall’acqua, miracolosamente asciutte. Da allora, durante certi temporali, l’anima del ladro sacrilego apparirebbe tra le nubi al di sopra della chiesina, sotto forma di una grande gru nera. Da questa immagine trasse origine il nome “Al de Grü”». La realtà è un po’ diversa. Questo nome deriva dalla voce preistorica di probabile origine celtica gro o grou, che significa ghiaia o sabbia. In effetti l’azione erosiva del torrente Grü e dei suoi affluenti è molto evidente. A tale termine si riferisce anche il paese di Grone in Val Cavallina… la leggenda del ladruncolo però ha tutt’un altro fascino.