Sguardi nuovi sulla realtà con i corti di «Integrazione Film Festival»

Se oggi il lavoro di «Integrazione Film Festival» è urgente, un domani l’obiettivo di Bousso è che questo non sia più necessario. «Le cose stanno cambiando, la realtà dei fatti è diversa da quella che spesso viene raccontato dai media, ci sono grandi discrepanze nella rappresentazione di chi ha origini e provenienze diverse. La mia idea, forse un po’ utopistica, è che un giorno questo non farà più notizia, in cui non ci sarà bisogno di sottolineare la necessità di “dare spazio” a persone di origini differenti, non conterà più come sono fisicamente come attore, ma solo quello che sono e che so fare».