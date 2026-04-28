Torna «Festival Orlando», un archivio di esperienze e narrazioni

Le installazioni ampliano ulteriormente lo sguardo, spostando l’attenzione dalla dimensione temporale della performance a quella più dilatata e immersiva dell’esperienza. Non si limitano a essere opere da osservare, ma dispositivi da attraversare, che chiedono una permanenza, una disponibilità a sostare e a entrare in relazione. In questi spazi, il pubblico è chiamato a negoziare il proprio punto di vista, a confrontarsi con materiali, corpi e narrazioni che si stratificano nel tempo, aprendo possibilità di lettura meno immediate e più intime. «Sottobanco. Scuola autogestita di educazione sessuo-affettiva» di Tea Andreoletti (sabato 9 e domenica 10 maggio) trasforma lo spazio pubblico in una scuola temporanea. «Manifeste / Civico 1» (domenica 10 maggio), a cura di Silvia Briozzo e Barbara Boiocchi, restituisce un lavoro territoriale che coinvolge donne over 60 e gruppi locali. «Atlante del corpo collettivo» (dal 6 al 10 maggio) raccoglie invece gli esiti del laboratorio «Sguardi di un certo genere», dando forma a una riflessione condivisa sul corpo come costruzione plurale.