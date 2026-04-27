Wired Italia chiude, ma il problema è più grande: l’intelligenza artificiale sta cambiando l’informazione

Il primo è definitorio: cosa sono le informazioni importanti? Quelle che riguardano la salute, il lavoro, le decisioni economiche? E le opinioni politiche, culturali, sociali, che contribuiscono a formare una visione del mondo, non sono importanti? Il terzo è temporale: quando si verifica? Dopo aver ricevuto una risposta che appare già completa, già coerente, già plausibile? Luciano Floridi parla di «infosfera» per indicare un ambiente in cui l’informazione è onnipresente, continuamente disponibile e accessibile. Ma proprio questa abbondanza rende più complesso stabilire gerarchie di affidabilità, distinguere tra ciò che è verificato, ciò che è plausibile e ciò che è semplicemente ben formulato. In questo contesto, la verifica cambia natura: da pratica quasi automatica legata al confronto tra fonti, diventa un atto intenzionale, che richiede tempo, attenzione e una certa disciplina cognitiva.