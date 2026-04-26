«Earth Overshoot Day», gli effetti sottovalutati del deficit ecologico

Esiste anche un «Overshoot Day» per singoli Paesi, che accende un faro sul tema della giustizia ecologica. Ci sono nazioni che contribuiscono maggiormente al superamento del limite delle risorse naturali, altri che invece ne subiranno principalmente le conseguenze. Alcuni Paesi sono in forte deficit (consumano più risorse di quelle disponibili sul proprio territorio), altri sono in surplus (biocapacità maggiore dei consumi). Ma a livello globale, il saldo è negativo. Se tutti vivessero come i cittadini delle economie più ricche (sul podio ci sono Qatar, Lussemburgo e Singapore), ci servirebbero più pianeti. Se invece i consumi globali fossero simili a quelli dei Paesi a basso reddito, come Honduras, Cambogia ed Ecuador, la data si sposterebbe molto più avanti. L’Italia è, purtroppo, uno dei Paesi in cui l’«Overshoot Day» arriva troppo presto: per quest’anno, è stato stimato cadere il 3 maggio. È come se, nel 2026, avessimo bisogno di tre pianeti per vivere.