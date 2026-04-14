Clara Maffei, una «forza gentile» che ha cambiato la storia

La vicenda di Clara Maffei, riletta oggi attraverso il percorso tra Bergamo e Milano, non è soltanto una storia del passato restituita alla memoria, ma una lente sorprendentemente nitida attraverso cui osservare le forme contemporanee del potere, della comunicazione e della costruzione del consenso. In un’epoca come la nostra, dominata dall’urgenza di esporsi e dalla rapidità con cui le opinioni si affermano e si consumano, in cui la comunicazione tende a polarizzarsi e a ridurre la complessità a schieramento e in cui si discute molto di modelli alternativi di leadership, più inclusivi e più orizzontali, la figura di Clara Maffei suggerisce quanto sia fecondo, e politicamente incisivo, uno spazio capace di accogliere le differenze senza annullarle. La sua «forza gentile» insegna che governare idee non significa controllarle, ma creare le condizioni perché possano nascere, circolare e trasformarsi, e che proprio questa capacità — discreta, paziente, spesso invisibile — è ciò che, nel lungo periodo, orienta davvero il corso delle cose.