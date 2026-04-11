Il «giardino poetico». Dieci piante per una primavera fuori dall’ordinario

Loropetalum chinense fiorisce tra fine inverno e primavera con fiori sfrangiati, vibranti, che emergono da un fogliame scuro e compatto. Ama sole o mezz’ombra e terreni acidi, ben drenati. È un arbusto sempreverde o semi-persistente, compatto e strutturato. La sua estetica è quella del contrasto: luce e ombra, rosa e porpora. È una macchia intensa, un accento deciso che definisce lo spazio e lo ancora visivamente.