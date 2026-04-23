Emma Ciceri a San Lupo, un percorso tra corpo, spazio e percezione

Il percorso – non indicato, ma che si percepisce come tale – si organizza come un movimento a salire cui corrisponde, inevitabilmente, una discesa. Al piano terra, nello spazio centrale, si incontra «Nascita aperta», doppio video a schermi affiancati che documenta una performance del 2021 realizzata dall’artista insieme alla figlia Etti presso il museo della Pietà Rondanini all’interno del Castello Sforzesco di Milano, dove è custodita l’opera incompiuta di Michelangelo. Qui il dispositivo video diventa strumento di esplorazione. Madre e figlia – il cui corpo, nel caso della bambina, si muove alla scoperta di un suo spazio alla ricerca delle sue misure e proporzioni – si muovono nello spazio come in assenza di gravità. La camera trasfigura l’ambiente e i corpi, li rende quasi sospesi, come se il museo diventasse luogo senza coordinate spaziali. Allo stesso tempo, quel movimento si configura come un dialogo continuo con lo spazio. Il capolavoro incompiuto sembra perdere il suo statuto di reliquia classica e si rivela per ciò che è: un’opera radicalmente contemporanea, quasi novecentesca. In questa prospettiva, i riferimenti alla tradizione vengono messi in crisi, costringendo lo sguardo a rinegoziare le forme, che sembrano ridefinirsi sotto gli occhi dello spettatore. A questo flusso si alternano immagini domestiche – il bagno, il gioco, la cura quotidiana – che scorrono sui due schermi affiancati. Ne emerge una corrispondenza inattesa tra spazio espositivo e spazio intimo: una continuità che non appiattisce, ma amplifica il quadro percettivo. È un gesto performativo di grande intensità, che mette in discussione, fino a renderla sottilissima, la separazione tra pubblico e privato e tra arte e vita.