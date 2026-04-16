Eugenio Goglio, il «Genio» della Valle Brembana al Museo delle storie

Ad accompagnare la mostra, sostenuta da SIAD Fondazione Sestini con il contributo della Provincia di Bergamo e con il Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como e fiumi Brembo e Serio, è previsto un calendario di appuntamenti che approfondiscono la figura di Goglio e il contesto in cui ha operato. Dopo la visita guidata speciale del 12 aprile, insieme a Rossella e Cristiana Oldrati, bisnipoti dell’artista, che hanno condiviso ricordi e storie di famiglia, il 7 maggio sarà presentato il volume dedicato a Goglio, firmato da Giacomo Calvi e Chiara Delfanti, mentre il 23 maggio un incontro con la restauratrice Silvia Berselli e con Daniela Pacchiana, responsabile dell’Archivio fotografico Sestini, permetterà di entrare nel vivo delle tecniche fotografiche dell’epoca. Il 7 giugno, infine, i curatori accompagneranno il pubblico in una visita dedicata al clima culturale della Belle Époque e ai cambiamenti della Valle Brembana.