Servizi per l’infanzia: se sono gratis meglio preoccuparsi

È una lezione che ho imparato ai tempi delle campagne «nidi gratis»: se è gratis, preoccupati. Ho amici in provincia di Bergamo che ne avevano felicemente usufruito: «Fai domanda», dicevano con grande ottimismo. Queste iniziative, che ogni tanto ritornano (ammetto di non averle più seguite da quando i bambini sono cresciuti), sono – giustamente – legate all’Isee. Il problema è che i posti nei nidi pubblici (gratis o a pagamento) sono limitati e non coprono tutti coloro che ne fanno richiesta.