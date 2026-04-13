Ultimate Frisbee, la scalata di David Barzasi in Europa

Giocare all’estero significa anche confrontarsi con culture sportive diverse, soprattutto nell’interpretazione di uno sport che in Italia fatica ancora ad affermarsi. Gli Stati Uniti restano il punto di riferimento, essendo il Paese in cui la disciplina è nata e ha maggiore riconoscimento, ma anche in Europa la crescita è evidente, come sottolinea lo stesso Barzasi. «Battere gli americani è difficile: hanno stipendi, molti più giocatori e un seguito maggiore rispetto agli europei . Tuttavia, l’obiettivo è riuscire ad arrivare al loro livello, se non superarlo. Negli ultimi anni ho giocato molto all’estero, quasi più che in Italia, sia per la mentalità degli altri Paesi sia per il piacere di viaggiare. In ogni caso emergono sempre l’umanità dei giocatori e il rispetto verso gli avversari, ma si notano differenze culturali da uno Stato all’altro: c’è chi è più corretto anche nello spirito di gioco e chi meno, quindi dipende da molti fattori – aggiunge il giocatore bergamasco – Quando si gioca tra nazionali, ad esempio Italia contro Spagna, Belgio o Francia, si percepisce ancora di più il senso di appartenenza: lì emerge la cultura di una nazione, rispetto a un club, che è più legato a una singola città, pur con la presenza di giocatori provenienti da fuori».