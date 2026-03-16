Il tamburello non smette di sorprendere. La storia di Alice Testa

La passione di Alice per il tamburello è in realtà una questione di famiglia, tramandata di generazione in generazione fino ad arrivare alla giovane orobica, capace di portare il proprio territorio sul tetto del mondo. « Mio papà giocava e gioca tutt’ora, mentre mio nonno non ha mai giocato ma era presidente di una società sportiva. È quindi una disciplina che in famiglia apprezziamo particolarmente, anche se io e mia sorella abbiamo iniziato con la pallavolo – racconta l’atleta – Poi nel 2013-14 mio papà ha iniziato ad andare nelle scuole di Grassobbio dai ragazzi con un anno in meno di me, intervenendo durante le lezioni di educazione fisica. In molti hanno cominciato a giocare e così, avendo il papà che praticava questo sport e giocandoci spesso al termine delle sue partite, ho preso la palla al balzo e ho iniziato anch’io».