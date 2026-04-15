IA e sostenibilità cambiano la manifattura. Il «modello Bergamo» è tra i più virtuosi

GDU: La transizione digitale, l’innovazione e la sostenibilità stanno rendendo la manifattura molto più di un semplice settore dell’economia: la stanno trasformando in un’infrastruttura strategica. La manifattura moderna è una leva decisiva per la crescita industriale, ma anche e soprattutto per il benessere economico e sociale, nonché una garanzia di sicurezza per il nostro territorio e i nostri sistemi produttivi. Ovviamente, questo grande cambiamento porta con sé delle sfide: viviamo in un mondo dominato dall’instabilità geopolitica e da epocali trasformazioni demografiche, con un continuo calo delle nascite e un costante invecchiamento della popolazione. Queste sfide si intrecciano per creare pressioni mai viste prima, sia sul mercato energetico che su quello del lavoro. L’evoluzione tecnologica, intanto, ha accelerato al punto da togliere il fiato: restare al passo è difficile, soprattutto per le Pmi. E infine ci sono i vincoli imposti dall’alto, come le normative sulla sostenibilità, che hanno rivoluzionato interi settori a partire da quello automobilistico. Ecco, tutti questi mutamenti, nel bene e nel male, stanno cambiando l’industria manifatturiera, e il convegno di giovedì intende indagarli con una prospettiva a imbuto: dal piano europeo e globale passeremo a quello italiano e a quello locale.