L’intelligenza artificiale ci renderà disoccupati? Prova a rispondere Dado Van Peteghem, ospite di «Bergamo Next Level»

DVP: Dal mio punto di vista, è una questione prettamente strategica per le aziende. Ci sono realtà che puntano interamente su quella che definisco «dimensione» e si spogliano dell’«anima». Un esempio è Amazon: il suo obiettivo è quello di costruire un sistema quanto più autonomo, conveniente e scalabile possibile. È una scelta valida, la mia non è una critica. All’opposto ci sono realtà come i boutique hotel, che rifuggono l’automazione e spingono sull’«anima», sul contatto umano. Non credo che ci sia una «linea rossa» etica, al di là della legge. Detto questo, è anche vero che il mercato è alla costante ricerca di «anima». Ciò vale soprattutto per i giovani: se pensiamo a quanto i vinili siano popolari nell’era di Spotify e a quanto siano aumentate le vendite delle macchine fotografiche usa-e-getta nonostante la diffusione degli smartphone, capiamo come le persone desiderino delle esperienze sentimentali e personali.