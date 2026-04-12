Un viaggio dentro di noi con gli arcani maggiori dei tarocchi

Il Matto è spesso rappresentato come un vagabondo male in arnese, inseguito e a volte morso da un animale, in alcuni mazzi ha un piede sospeso nel vuoto, cammina verso un precipizio, inconsapevole o incurante. Per me questa carta rappresenta la sana e visionaria follia con cui si inizia un cammino, sia in senso simbolico che reale. È necessaria una piccola perdita di equilibrio per mettersi in moto, e ogni passo è un piccolo cadere in avanti. Spesso una resistenza al cambiamento, una paura dell’ignoto, può bloccarci dal prendere delle scelte che ci possono cambiare la vita: per me il Matto rappresenta proprio questo, il lasciarsi andare, l’aver fiducia nella terra sotto in nostri piedi e nella strada di fronte a noi. Mi piace interpretare il motto latino errando discitur mantenendo entrambi i significati di «errare»: sbagliare e vagabondare, e i viaggi a piedi mi hanno insegnato che spesso una strada sbagliata ci porta nel posto giusto. Nella maggior parte dei mazzi il Matto non ha numero e solitamente viene posto all’inizio (come uno zero) o alla fine della se rie degli arcani maggiori (come se fosse il ventiduesimo), questo può dare un senso ciclico alla serie, come ciclico è il tempo della natura. Ma forse possiamo immaginare che al Matto qualsiasi numero stia stretto, come qualsiasi “posto fisso”, e che ami errare dove lo portano i piedi!