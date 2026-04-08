Rabbia e alimentazione: è possibile trasformare lo stress in energia positiva

Se la tristezza è la pioggia che bagna il giardino interiore, la rabbia è l’incendio che divampa improvviso. Nella nostra grammatica emotiva, la rabbia è spesso l’invitata più scomoda: la neghiamo, la soffochiamo o, al contrario, ne diventiamo schiavi. Eppure, dal punto di vista evolutivo, la rabbia è un’emozione di autoaffermazione. È il segnale che un nostro confine è stato violato, che un’ingiustizia è stata compiuta o che un ostacolo si frappone tra noi e un obiettivo vitale.