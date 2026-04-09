Il lupo è tornato sulle Orobie. A Nembro un incontro per fare chiarezza

Se dal punto di vista ecologico il ritorno del lupo è un segnale positivo, sul territorio apre questioni concrete, soprattutto per chi vive e lavora in montagna. «Ci sono stati e continueranno purtroppo a esserci casi di attacco al bestiame», riconosce Cucchi. Per questo negli ultimi anni si sta lavorando sulla sensibilizzazione all’uso di strumenti di prevenzione: recinzioni, cani da guardiania, sistemi di dissuasione. Soluzioni che in passato erano diffuse e che oggi tornano attuali. Le predazioni sono soggette a risarcimento regionale, con procedure che prevedono segnalazione, sopralluogo e valutazione del danno. «I risarcimenti sono aperti a tutti: non ci sono vincoli; non bisogna essere un allevatore», ci tiene a precisare Carrara, «e tutte le segnalazioni sono controllate».