Dalila Kayros presenta a Bergamo il suo nuovo album: «Un’altra realtà è possibile»

DK: Questo immaginario nasce sicuramente dal presente, ma non solo da ciò che stiamo vivendo negli ultimi anni. È piuttosto il risultato di un processo lungo, di tutto ciò che l’essere umano ha costruito nel tempo. Quello che percepisco è una profonda disconnessione: tra gli esseri umani, tra le persone e il mondo che le circonda, e anche tra l’essere umano e l’ambiente naturale. È come se si fosse interrotto un dialogo fondamentale. Per me questo disco rappresenta quasi un urlo, un segnale di emergenza da dare al presente. Non vuole essere una denuncia fine a se stessa, ma un invito a fermarsi e osservare in modo critico il mondo che stiamo costruendo. Ci sono immagini che ormai fanno parte della nostra quotidianità – come gli aerei militari sopra le nostre teste – che sono sintomi evidenti di questa frattura. L’idea del mondo post-apocalittico nasce però anche da un desiderio: quello di azzerare per poter ricominciare. Non in senso distruttivo, ma come possibilità. Se tutto venisse distrutto, mi piace pensare, e piace pensarlo anche a Danilo, che qualcosa possa comunque salvarsi. Da quel “qualcosa” si potrebbe ripartire, costruendo una nuova base, più armoniosa. Un modo diverso di stare al mondo, più in relazione con l’ambiente e con tutti gli esseri viventi. Quindi sì, c’è una visione critica, ma anche una tensione verso una possibilità di rinascita.