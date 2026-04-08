A Bonate Sopra arriva «Bobby», lo spettacolo di Francesco Brandi con Ippolita Baldini

Alla fine, ciò che resta non è una risposta ma un’immagine evocata anche nel testo: «Siamo tutti autobus con la scritta deposito» riflette Brandi «Siamo tutti vuoti e diretti verso lo stesso destino: il deposito. Ciò che importa è mantenere il controllo della guida e portare all’interno del veicolo chi ci pare, che ci si diverta. Conta il tragitto. Al deposito ci finiamo tutti, ma un conto è finirci guidati da altri, un altro è essere noi a farlo ». È forse qui che si concentra il senso del lavoro di Brandi. Non nell’illusione di cambiare il finale, ma nella possibilità di intervenire sul percorso. È una visione del teatro che rifiuta tanto il compiacimento quanto la chiusura. Che cerca, piuttosto, uno spazio di condivisione in cui riconoscersi senza essere assolti, interrogarsi senza essere schiacciati. «Da solo non si salva nessuno», scrive Brandi. Ed è una frase che, più che un messaggio, suona come una dichiarazione di metodo.