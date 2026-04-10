«WaterWeek», cinque giorni per entrare nel cuore nascosto dell’acqua

Venerdì 17 aprile il focus si sposta sulla città e sul grande pubblico con la «WaterNight», ospitata al Teatro Sociale di Bergamo. Il linguaggio scelto è quello della comicità, con lo spettacolo «ComedyDrops», condotto da Davide Paniate e la partecipazione di Ippolita Baldini, Francesco Migliazza, Federica Ferrero e Paolo Labati. L’idea è semplice quanto efficace: parlare di sostenibilità, consumo consapevole e impatto ambientale senza appesantire il racconto. Usare l’ironia per avvicinare temi complessi, rendendoli accessibili e riconoscibili nella vita quotidiana. Perché il modo in cui utilizziamo l’acqua, spesso senza pensarci, è parte integrante della questione. L’ingresso è gratuito, su prenotazione e fino a esaurimento posti. Per iscrizioni è a disposizione la biglietteria Teatro Donizetti (da martedì a sabato dalle 16 alle 20) oppure via mail all’indirizzo [email protected].