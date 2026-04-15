Valcalepio, una collaborazione tra il Consorzio e la scuola per avvicinare i giovani al vino

«La nostra particolarità è quella di aver ragionato sempre un po’ sopra le righe, siamo pionieri con il nostro stile giovane e colorato, come si è potuto vedere anche nel nostro stand a “Vinitaly”», continua il direttore. In effetti, in un contesto in cui le aziende si presentano ancora in una veste più seria e istituzionale, il Consorzio Tutela Valcalepio è in grado di distinguersi. Nel corso del tempo, diversi sono stati i progetti che hanno avvicinato il vino ad altre peculiarità del nostro Paese: la musica, la moda, la cultura, il viaggio. «Sappiamo che oggi il settore sta un po’ soffrendo il calo dei consumi, in particolare con le nuove generazioni che spesso preferiscono altre bevande – continua Cantoni – Il Valcalepio anche in questo ha saputo rinnovarsi e continuare ad evolversi, avvicinando i giovani con nuove proposte».