Personalizzare una maglietta, il perfetto regalo handmade dell’ultimo minuto

Mi è successo qualche giorno fa: ero appena tornata da un viaggio e ad aspettarmi c’erano già parecchi impegni, quando ho ricevuto l’invito al compleanno di una cara amica. Comprare un regalo al volo sarebbe stata la scelta più facile, ma da tempo mi sono fatta una promessa: donare il più possibile qualcosa fatto a mano, pensato davvero per la persona che lo riceve. Di solito, proprio per evitare di ritrovarmi a fare le cose in fretta, faccio affidamento alla mia piccola scorta di oggetti handmade già pronti per essere regalati. È il primo consiglio che darei a chi ama il fai da te: quando siete in un periodo dove la creatività esplode, cavalcate l’onda e realizzate progetti a ruota libera; ogni qualvolta vi si presenterà l’opportunità di fare un regalo, avrete già qualcosa di originale a disposizione.