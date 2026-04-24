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24 Aprile 2026 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (24 – 26 aprile)

Guida. Da «Suoni e Sapori» allo spettacolo «La luce del nero», dal «Soap Box Rally» alla «Giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali», passando per le visite al Museo Bernareggi. Ecco i nostri consigli per questo weekend

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(Foto di Shutterstocks.com)
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

Anche aprile sta piano piano giungendo al termine, tra temporali improvvisi e sbalzi di temperatura che profumano sempre più di estate. Ma nella stagione in cui la natura si risveglia, si riaccende anche la memoria. In occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione, non mancano eventi speciali dedicati al ricordo della Resistenza. Per vivere al meglio questo weekend, vi proponiamo alcuni eventi che vi permetteranno di godere questi giorni di festa tra riflessione e relax.

Venerdì 24 aprile

Oggi inizia ufficialmente « Suoni e Sapori », il nuovo evento serale pensato come un’anticipazione della 43esima edizione della « Fiera Agricola della Pianura Bergamasca ». A TreviglioFiera, sono in programma tre giornate di musica, gusto e tanto divertimento. Stasera, alle 21 salgono sul palco i Bandaliga, con un vivace tributo a Luciano Ligabue, mentre nella serata di sabato, è il turno dei Vascombriccola, la tribute band dedicata a Vasco Rossi. Infine, la giornata di domenica è focalizzata su un’anticipazione della terza edizione di «Treviglio Country», con balli e canzoni country western. La musica anima anche la serata (21) di gres art 671, dove si esibisce la compagnia Teatro Tascabile di Bergamo. « La luce del nero » non è solo uno spettacolo, ma una danza collettiva sospesa tra rito e visione. Tra musica, poesia e movimento, figure di luci e ombre danno forma ad una preghiera laica, che ha l’obiettivo di anestetizzare il dolore del presente.

Preferite altro? Ecco altri consigli

24
Ven
Aprile
h.16:00 / 18:00
Spazio Incontri A2A Bergamo
Giovanni Floris

Ospite della «Fiera dei Librai» Giovanni Floris, che presenta il suo libro «Asini che volano», in cui l'autore traccia un profilo dei personaggi più iconici dei cinepanettoni.

Letteratura / Presentazione libri
24
Ven
Aprile
h.18:00 / 23:30
ChorusLife Bergamo
Asian Festival

Il festival dedicato ai colori, sapori e alle tradizioni dell'Oriente. Tre giorni di musica, workshop, sfilate e street food asiatico al Chorus Life.

Manifestazioni
24
Ven
Aprile
h.21:00 / 23:30
TNT - Teatro Nuovo Treviglio Treviglio
Fantasmi

Prosegue la stagione del TNT- Teatro Nuovo Treviglio, tutta da vivere e con numerosi ospiti, da settembre a maggio. Oggi sul palco uno spettacolo ispirato ai capolavori di Pirandello.

Spettacoli
24
Ven
Aprile
h.16:00 / 21:30
Centro paese Ornica
Alla scoperta della Valle dei Formaggi

Tre giorni di ecoturismo dedicata alla valorizzazione della tradizione casearia della Valle Brembana. Un territorio unico, capace di produrre, in un’area non particolarmente estesa, ben quattro formaggi DOP e diversi presìdi Slow Food.

Outdoor
24
Ven
Aprile
h.21:00 / 23:00
NXT Station Bergamo
Marco Pasinetti Trio

Come ogni venerdì, tornano «Le notti di Mario» al NXT di Bergamo. Sul palco, la musica blues e jazz del Marco Pasinetti Trio e il duo Jerry Nurse.

Musica
24
Ven
Aprile
h.18:00 / 22:30
Piazzale mercato Rovetta
Festival della paella e della sangria

Dopo il successo dello scorso anno, torna il viaggio nei sapori della Spagna con paella, sangria, musica dal vivo e tanto divertimento per tutta la famiglia, dal 24 al 26 aprile a Rovetta.

Food

Sabato 25 aprile

Dopo il successo della giornata di Pasqua, oggi tornano le « Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali », l’appuntamento che permette al pubblico di visitare le più suggestive dimore storiche della Media Pianura Lombarda. Dalle 10, è possibile accedere ad oltre venti tra castelli e palazzi storici da scoprire, attraverso tour guidati e percorsi tematici. A Bergamo, invece, continuano gli eventi della « Fiera dei Librai », che in queste settimane animano il centro della città. In mezzo ai numerosi incontri con autori, la fiera dà la possibilità di assistere al « Poetry Slam », una competizione di poesia performativa in rima o versi liberi, che unisce la forza dell’improvvisazione all’utilizzo della parola attraverso la performance. Sul palco della fiera, situato nel tendone del Sentierone, potete trovare un gruppo di poeti improvvisatori, intenti a creare versi estemporanei e ispirati.

Non vi basta? Ecco a voi altre proposte!

25
Sab
Aprile
h.08:00 / 17:00
Castello di Pagazzano Pagazzano
Antichità al Castello

Lungo il centro storico di Pagazzano, il 25 aprile si animerà con un'affascinante giornata di mercato dell'antico, collezionismo, vintage & handmade. Oltre 50 espositori trasformeranno le strade in un colorato percorso di ceramiche, vetri, dipinti e libri.

Manifestazioni
25
Sab
Aprile
h.10:00 / 23:55
Parco Carrara - Villa di Serio Villa di Serio
Street Food a Parco Carrara

Il 25 e 26 aprile, arriva lo Street Food al Parco Carrara di Villa di Serio. Due giorni da vivere con calma e con fame: si mangia, si brinda, si sta in compagnia e ci si gode la musica, tra risate e atmosfera da festa fino a sera.

Food
25
Sab
Aprile
h.21:00 / 23:00
Teatro di Loreto Bergamo
Sandro, un partigiano come Presidente

In occasione dell’Anniversario della Liberazione d’Italia, al Teatro di Loreto, un'esperienza condivisa: guidati dagli artisti e dalle artiste di Pandemonium Teatro, i partecipanti danno vita a un vero e proprio coro teatrale.

Spettacoli
25
Sab
Aprile
h.10:00 / 21:00
Fiera Bergamo
Tattoo Weekend

Torna alla Fiera di Bergamo «Tattoo Weekend», il grande festival dedicato ai tatuaggi, con oltre 200 tatuatori, birre artigianali e spettacoli dal vivo.

Manifestazioni / Fiere
25
Sab
Aprile
h.23:00 / 23:55
Druso Ranica
K-Pop Night

Dopo il grandissimo successo della scorsa edizione de The Ultimate K-Night Experience, arriva al Druso di Ranica una delle serate kpop più attese della bergamasca.

Musica
25
Sab
Aprile
h.11:00 / 12:00
Palazzo Moroni Bergamo
Il giardiniere racconta

Un'occasione unica per scoprire il parco di Palazzo Moroni: dal giardino secentesco all'italiana ai terrazzamenti nati ai piedi della Rocca, per arrivare tramite scalette e sentieri alla grande e bucolica "ortaglia".

Outdoor

Domenica 26 aprile

Per una domenica immersa nel verde, Palazzo Moroni offre l’opportunità di pranzare all’aperto nei suoi giardini. Dalle 12, potrete concedervi un gustoso pic-nic tra balle di fieno e scorci suggestivi sulla città . Nell’ortaglia è allestito anche un punto ristoro in collaborazione con l’Enoristorante La Tana, dove acquistare spuntini, bevande naturali e caffè. Una volta finito il pranzo, potrete spostarvi sulle Mura di Città Alta, dove dalle 14 torna il « Soap Box Rally », una delle corse più pazze e creative di sempre. Mini bolidi artigianali sfrecceranno per la città, in una competizione che ormai è un pilastro della tradizione bergamasca. Ingegno e goliardia si uniranno per una domenica all’insegna del divertimento.

Non vi abbiamo convinto?

26
Dom
Aprile
h.11:00 / 15:00
Daste Bergamo
Discobrunch & mercatino vintage

Torna il «Discobrunch» al Daste di Bergamo. Una domenica fatta di cibo, musica e shopping: il brunch sarà accompagnato dal mercatino vintage e second hand di BaroneOstu.

Manifestazioni
12
Dom
Aprile
h.09:00 / 11:00
Parco Oglio Nord Villachiara
Discesa in gommone

Al Parco Oglio Nord, è in programma un'esperienza unica di discesa sul fiume, in piena sicurezza accompagnati da guida esperta di rafting.

Manifestazioni
26
Dom
Aprile
h.16:30 / 18:30
Accademia Carrara Bergamo
Carte in tavola, giochiamo con i tarocchi!

In occasione della mostra «Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna», Accademia Carrara organizza un laboratorio per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni sul gioco dei tarocchi.

Bambini
26
Dom
Aprile
h.18:00 / 19:00
Spazio Caverna Bergamo
Il sapore delle castagne secche

Al Teatro Caverna di Bergamo, è in programma uno spettacolo dedicato alla resistenza al femminile, in cui si esplora la partecipazione delle donne nella lotta partigiana.

Spettacoli
26
Dom
Aprile
h.17:00 / 23:00
Piazza Duca d'Aosta Levate
Ora è sempre Resistenza! Partigiani ieri, antifascisti oggi

Nell'81esimo anniversario della Liberazione festeggiamo la Resistenza, tutti insieme, in piazza. Domenica 26 aprile a Levate l'Anpi di Dalmine organizza una festa popolare tra musica, antifascismo, food e beverage.

Manifestazioni
26
Dom
Aprile
h.15:30 / 17:45
Teatro Donizetti Bergamo
Al Cavallino Bianco

Tornano gli appuntamenti dell'Operetta del Teatro Donizetti, sul palco uno spettacolo spartiacque tra l'operetta e il musical, pieno di colore, vivacità e leggerezza.

Teatro / Operetta

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