Guida agli eventi del weekend (24 – 26 aprile)

Anche aprile sta piano piano giungendo al termine, tra temporali improvvisi e sbalzi di temperatura che profumano sempre più di estate. Ma nella stagione in cui la natura si risveglia, si riaccende anche la memoria. In occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione, non mancano eventi speciali dedicati al ricordo della Resistenza. Per vivere al meglio questo weekend, vi proponiamo alcuni eventi che vi permetteranno di godere questi giorni di festa tra riflessione e relax.
Venerdì 24 aprile
Oggi inizia ufficialmente « Suoni e Sapori », il nuovo evento serale pensato come un’anticipazione della 43esima edizione della « Fiera Agricola della Pianura Bergamasca ». A TreviglioFiera, sono in programma tre giornate di musica, gusto e tanto divertimento. Stasera, alle 21 salgono sul palco i Bandaliga, con un vivace tributo a Luciano Ligabue, mentre nella serata di sabato, è il turno dei Vascombriccola, la tribute band dedicata a Vasco Rossi. Infine, la giornata di domenica è focalizzata su un’anticipazione della terza edizione di «Treviglio Country», con balli e canzoni country western. La musica anima anche la serata (21) di gres art 671, dove si esibisce la compagnia Teatro Tascabile di Bergamo. « La luce del nero » non è solo uno spettacolo, ma una danza collettiva sospesa tra rito e visione. Tra musica, poesia e movimento, figure di luci e ombre danno forma ad una preghiera laica, che ha l’obiettivo di anestetizzare il dolore del presente.
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Sabato 25 aprile
Dopo il successo della giornata di Pasqua, oggi tornano le « Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali », l’appuntamento che permette al pubblico di visitare le più suggestive dimore storiche della Media Pianura Lombarda. Dalle 10, è possibile accedere ad oltre venti tra castelli e palazzi storici da scoprire, attraverso tour guidati e percorsi tematici. A Bergamo, invece, continuano gli eventi della « Fiera dei Librai », che in queste settimane animano il centro della città. In mezzo ai numerosi incontri con autori, la fiera dà la possibilità di assistere al « Poetry Slam », una competizione di poesia performativa in rima o versi liberi, che unisce la forza dell’improvvisazione all’utilizzo della parola attraverso la performance. Sul palco della fiera, situato nel tendone del Sentierone, potete trovare un gruppo di poeti improvvisatori, intenti a creare versi estemporanei e ispirati.
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Domenica 26 aprile
Per una domenica immersa nel verde, Palazzo Moroni offre l’opportunità di pranzare all’aperto nei suoi giardini. Dalle 12, potrete concedervi un gustoso pic-nic tra balle di fieno e scorci suggestivi sulla città . Nell’ortaglia è allestito anche un punto ristoro in collaborazione con l’Enoristorante La Tana, dove acquistare spuntini, bevande naturali e caffè. Una volta finito il pranzo, potrete spostarvi sulle Mura di Città Alta, dove dalle 14 torna il « Soap Box Rally », una delle corse più pazze e creative di sempre. Mini bolidi artigianali sfrecceranno per la città, in una competizione che ormai è un pilastro della tradizione bergamasca. Ingegno e goliardia si uniranno per una domenica all’insegna del divertimento.
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