Guida agli eventi del weekend (24 – 26 aprile)

Oggi inizia ufficialmente « Suoni e Sapori », il nuovo evento serale pensato come un’anticipazione della 43esima edizione della « Fiera Agricola della Pianura Bergamasca ». A TreviglioFiera, sono in programma tre giornate di musica, gusto e tanto divertimento. Stasera, alle 21 salgono sul palco i Bandaliga, con un vivace tributo a Luciano Ligabue, mentre nella serata di sabato, è il turno dei Vascombriccola, la tribute band dedicata a Vasco Rossi. Infine, la giornata di domenica è focalizzata su un’anticipazione della terza edizione di «Treviglio Country», con balli e canzoni country western. La musica anima anche la serata (21) di gres art 671, dove si esibisce la compagnia Teatro Tascabile di Bergamo. « La luce del nero » non è solo uno spettacolo, ma una danza collettiva sospesa tra rito e visione. Tra musica, poesia e movimento, figure di luci e ombre danno forma ad una preghiera laica, che ha l’obiettivo di anestetizzare il dolore del presente.