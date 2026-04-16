Cornello dei Tasso, un “tuffo” nel Medioevo con un workshop dedicato agli antichi bestiari

A spiegarlo, con cura e maestria, Simone Algisi, miniaturista, calligrafo e arteterapeuta (nonché psicologo), che, da venerdì 18 a sabato19 aprile, presso il Museo dei Tasso e della storia postale di Cornello dei Tasso, condurrà il workshop «I bestiari medievali: dalle pagine alla creazione di una miniatura». «Erede dei manuali divulgativi della tarda antichità, nel Medioevo, il bestiario (che si rifà principalmente al trattato denominato “Physiologus”) diventa una specie di best seller – spiega Simone, formatosi con i maestri K. P. Schaffell e Ivano Ziggiotti – Diffusosi soprattutto in Inghilterra e in Francia, e soprattutto fra XIII e XIV secolo, è un compendio che raccoglie brevi descrizioni di creature, reali e non, che, nell’immaginario collettivo dell’epoca, serbavano un significato nascosto: l’asino, il bue, l’orso e il leone, per esempio, ma anche la fenice, il drago, il grifone e l’unicorno. Insomma, bestie che appartenevano alla quotidianità domestica oppure a quella selvatica del bosco e della foresta, ma anche alla dimensione del fantastico e del meraviglioso. Una sorta di enciclopedia che, a partire dalle caratteristiche fisiche e comportamentali degli animali e attraverso riferimenti tratti dalla Bibbia, cercava di far emergere pregi e difetti degli esseri umani, in modo che, quest’ultimi, ammoniti, potessero perseguire una buona condotta, così da meritarsi la vita eterna».