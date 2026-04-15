«Fiera dei librai», il tema «Volti a leggere» celebra il ruolo dei librai e dei lettori

Il tema di quest’anno, «Volti a leggere», restituisce con efficacia questa dimensione: la lettura come esperienza capace di ridefinire identità e prospettive. Ogni pagina contribuisce a costruire un volto diverso e personale. È un processo intimo, in cui il lettore si confronta con una molteplicità di storie e le rielabora secondo la propria sensibilità. In questo dialogo continuo tra testo e interpretazione, il libro diventa uno spazio aperto, mai definitivo. Ed è proprio qui che si inserisce il lavoro dei librai, veri “architetti” di questo spazio. Figure capaci di orientare, consigliare, mettere in relazione libri e persone. Le librerie indipendenti, in particolare, continuano a rappresentare presìdi culturali fondamentali: luoghi di incontro, confronto e crescita, in cui la selezione dei titoli nasce da competenza e passione, e in cui il valore del libro come oggetto fisico e simbolico viene quotidianamente difeso e rilanciato.