«Ora è sempre Resistenza». A Levate la Liberazione diventa una festa di tutta la comunità

Un segnale importante di quanto il coinvolgimento della popolazione sia centrale in questa manifestazione è dato dal fatto che l’area ristoro da questa edizione verrà gestita direttamente dal gruppo giovani dell’ANPI di Dalmine in collaborazione con ragazzi del territorio, un dettaglio che potrebbe passare in secondo piano ma che è sintomo di quanto la partecipazione attiva sia un tema centrale della manifestazione. In particolare, un segnale forte viene dato dal fatto che questa partecipazione non sia subordinata a preferenze politiche, ma dalla semplice volontà di festeggiare il giorno in cui i cittadini italiani hanno fatto sentire la propria voce per dare un futuro libero e democratico alla propria nazione. «La nostra volontà è chiara: non vogliamo che sia una festa politica. Per noi è la festa della Liberazione, un momento per ricordare chi ha lottato per la pace e la libertà. Questo è il messaggio centrale. Vogliamo mantenere un approccio il più possibile condiviso e partecipato».