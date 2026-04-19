Cinque motivi per guardare la serie «Ripple»

La traiettoria di Walter (Frankie Faison) è il fulcro della serie, non perché rappresenti il lutto come tema, bensì perché mette a fuoco qualcosa di molto più difficile da nominare: quello che accade dopo, quando l’evento si è già consumato, non ci sono più gli abbracci, svaniscono le parole di consolazione e non resta che abitare un tempo che non ha più la stessa consistenza di prima. Quello che «Ripple» intercetta con una precisione quasi disarmante è il momento in cui il mondo non si spezza ma si svuota, quando le cose restano esattamente dove sono sempre state ma smettono di funzionare allo stesso modo. Così quando perdi la compagna di una vita, quella che pensava a tutto, un armadio diventa improvvisamente un luogo impossibile da attraversare senza esitazione. E un vestito non è più un oggetto ma una traccia che trattiene una presenza, e perfino i gesti più banali come aprire una porta, preparare qualcosa da mangiare, sedersi nello stesso punto, perdono la loro neutralità e si caricano di una memoria che non è mai del tutto afferrabile.