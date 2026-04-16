Tamburello e comunità. Il modello Dossena che conquista la Serie A

Sotto la prima stella, la squadra di serie A, il Dossena vanta una compagine che milita in serie C (dopo aver dominato la serie D senza perdere neppure un set e con due “monumenti” quali Massimo Teli e Stefano Previtali come “fari”) e cinque squadre di piccoli talenti: due nella fascia 6-10 anni (Pulcini e Mini Pulcini) e tre in quella 10-14 (due di Esordienti e una di Giovanissimi; quest’ultima peraltro, lo scorso anno, è arrivata alle fasi nazionali), oltre ad una femminile che è protagonista nel campionato indoor (si disputa nei palazzetti e nelle palestre). Nella sua versione open, il tamburello si gioca a Dossena su un campo in terra rossa tra le case. E non è un modo di dire. Ubicazione particolare che si è rivelata estremamente funzionale per giocarsela con il calcio quanto a popolarità locale. Ogni sfida è un richiamo, un evento che calamita la gran parte degli abitanti. Quello che, se ci fosse un biglietto da pagare all’ingresso, farebbe gridare costantemente al sold out. Ma questa è una disciplina lontana dagli strilli altrui, fatta di pane e salame, di un festoso terzo tempo stile rugby. Quando cade l’ultima pallina c’è dunque spazio per la convivialità, i sorrisi. Ben oltre la vittoria o la sconfitta.