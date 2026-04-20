Fiera Agricola Treviglio, un mese di eventi tra musica, food, agricoltura e spettacoli equestri

Se la «Fiera Agricola» è il monumento istituzionale del calendario trevigliese, il « Treviglio Country » e la «Treviglio Cavalli» sono gli eventi più scenografici. Due manifestazioni nate in tempi diversi, cresciute con logiche proprie, ma oggi parte di un’offerta che copre quasi un mese di vita fieristica di territorio. «Treviglio Country» giunge alla sua terza edizione – dall’8 al 10 maggio – con un’identità sempre più definita. Nata come evento collaterale di «Treviglio Cavalli», ha conquistato nel tempo una propria entità, al punto che, tre anni fa, si è deciso di dedicarle un weekend separato. Il meccanismo è semplice nella forma e potente nella sostanza: una grande pista in legno al coperto, sulla quale per tre giorni si alterneranno dj e coreografi – molti dei quali di provenienza internazionale – con il Monster Country Group Bergamo. L’abbigliamento è parte dello spettacolo: chi balla lo farà in pieno stile western; chi guarda si troverà immerso in un’atmosfera che è, a suo modo, una forma di teatro. I risultati di partecipazione crescono edizione dopo edizione, in modo che gli stessi organizzatori definiscono inatteso.