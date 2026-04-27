«Ritorno al futuro», mostre e conferenze per i 550 anni dell’Incoronata di Martinengo

«Simone Algisi porterà anche un monumentale telero di quasi sette metri che dovremo trasportare con un camion e che avrà un grande impatto visivo, dedicato interamente alla “Passione” di Matteo e realizzato con scrittura gotica e barocca. Quest’opera nasce dal periodo del Covid dove, a causa delle varie chiusure, l’attività sociale si è ridotta e il miniaturista ha preferito ritirarsi per realizzare questo capolavoro che abbiamo già esposto al convento della Basella e al Castello Martinenghi Colleoni Gonzaga a Cavernago – aggiunge la referente di Prama Cultura – Per creare quest’opera, il calligrafo ha utilizzato colori naturali, presi dal mondo minerale e naturale come il lapislazzulo o il rosso porpora, disegnando delle formule e dei capolettera in maniera veramente unica. Oltre al telero dedicato alla Passione di San Matteo, ce ne sarà uno anche dedicato al “Cantico delle Creature” con trascrizioni in stile gotico e barocco manu factum».