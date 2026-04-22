Il «Cöc», il gioco di carte dimenticato della tradizione bergamasca

A dettare le regole del gioco è mio nonno, unico che, a quanto pare, le conosce. Il mazzo è composto da 40 carte, divise in due categorie: numeri e figure. I primi, dall’1 al 10, sono scritti secondo il sistema romano, ad eccezione del 4 e del 9, che presentano la curiosa variante «IIII» e «VIIII», al posto dei classici «IV» e «IX». Le figure sono invece più singolari, caratterizzate da uno stile che ricorda, a tratti, la xilografia. In ordine di valore crescente troviamo: matto, mascherone manco di secchia, secchia manco di nulla, nulla, l’osteria (su cui compare la scritta «fermatevi alquanto»), il gatto (detto «gnao»), il cavallo («salta»), il «bragon» (un uomo in calzoni a “sbuffo” con una rosa in mano), il cucco e la «Brescia» («bressa» o leonessa). Ogni carta, sia numero sia figura, ha due copie.