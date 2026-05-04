Il benessere mentale della «GenZ» è protagonista al «Paranoia Festival»

Nel 2026, il festival si fa itinerante e compie un significativo salto di scala. La stagione, che porta il titolo evocativo di «Tutto questo niente», si aprirà a Bergamo l’8 e il 9 maggio , per proseguire a Milano l’11 e il 12 settembre e concludersi a Torino il 13 e il 14 novembre. Tre città, sei giornate, un unico fil rouge che le attraversa: indagare come la costruzione dell’identità avvenga nello spazio di attrito tra la percezione autentica di sé e il giudizio immaginato negli altri. In un’epoca in cui la costante esposizione digitale ha trasformato ogni gesto in una risposta preventiva a sguardi mai espressi, il festival si chiede, e chiede ai propri ospiti e al proprio pubblico, che cosa resti di noi quando togliamo ogni strato.