Dimmi che tatuaggio (food) hai e ti dirò chi sei

Si è da poco conclusa la « Tattoo Weekend 2026 », un’edizione inedita che per la prima volta ha scelto la Fiera di Bergamo come casa. Oltre 150 tatuatori da tutta Italia, un palinsesto di musica e spettacoli e un’area esterna dedicata ai food truck. Non è la prima volta che ci vado, anzi. Cerco di fare una scappata ogni anno. Ma in questa edizione ho passeggiato tra gli stand con uno sguardo diverso. Non ho potuto fare a meno di notare quante proposte a tema food erano in bella mostra sui banchetti e nei quaderni dei diversi artisti. Piccoli omaggi alla cultura culinaria pronti ad essere fissati in eterno sulla pelle di qualcuno.
I tatuaggi raccontano molto più di quello che sembra. Non sono solo una scelta estetica, ma spesso un modo per ricordare qualcosa che ci rappresenta davvero. E tra scritte, simboli e piccoli disegni, negli ultimi anni si fanno sempre più spazio anche i tatuaggi a tema food. Pizza, caffè, sushi, dolci… non è solo questione di gusto. È un modo per dire qualcosa di sé, senza bisogno di troppe spiegazioni. E allora giochiamo: dimmi che tatuaggio hai (o ti faresti) e ti dirò chi sei.
Il tatuaggio a forma di pizza
Sei una persona semplice, allegra e spensierata. Vai dritto al punto, senza troppi giri, e sai apprezzare le cose fatte bene. Ti piace stare insieme agli altri, condividere, fare le cose senza troppe complicazioni.
E se scegli un trancio di pizza, hai uno spirito più easy e giocoso.
Tatuaggio a tema caffè
Sei abitudinario, e ti va benissimo così. Hai i tuoi rituali e difficilmente li cambi. Il caffè non è solo una bevanda: è il momento in cui inizi la giornata o ti concedi una pausa. È una routine che va ben oltre il gesto di bere.
Se ti tatui un caffè espresso, sei essenziale e concreto. Se hai scelto il cappuccino sei una persona più rilassata e riflessiva, ti piace prenderti i tuoi tempi. E poi ci sono gli attrezzi del mestiere, come la moka, che richiamano la casa e le tradizioni di famiglia.
Pasta e tatuaggi
La pasta parla di casa. Se sul tuo corpo hai tatuato un formato di pasta, sei una persona legata alle tradizioni, alla famiglia, ai sapori che conosci da sempre. Non hai bisogno di effetti speciali: sei per le cose autentiche, quelle che funzionano davvero.
Un calice di vino
Ti piace godere della vita a piccoli sorsi. Non hai fretta e, quando puoi, ti prendi il tuo tempo. Ti piace scegliere, capire, assaggiare. Sei una persona curiosa e sempre pronta alle novità. Se hai un gusto più ricercato, opta per un calice elegante. Se invece cerchi un mood più immediato e spontaneo, ti consiglio uno schizzo o una bottiglia stilizzata.
Sushi, sashimi e roll
Sei un tipo alla moda, sempre attento alle ultime tendenze. Ti piace provare cose nuove, cambiare, uscire dalla comfort zone. Hai uno sguardo aperto e non ti fermi alla prima impressione. E sì, ti piace anche che le cose siano belle da vedere.
I tatuaggi dolci
Sei capace di coccolarti e di concederti le giuste pause. Sai prenderti dei momenti per te, sai come sentirti bene. E non ci vedi niente di male. Che sia una fetta di torta, un muffin o un dessert più elaborato, per te il cibo (vero o tatuato) è anche comfort.
Frutta e verdura
Qui c’è una scelta consapevole. Sei attento a quello che fai, a quello che mangi, a come vivi. Ma allo stesso tempo non ti prendi troppo sul serio. Perché tatuarsi un avocado, una fragola o una carota è anche un modo per dire: sì, ci tengo alla mia salute… ma prendo la vita con leggerezza.
Il cibo «iconico»
Ci sono tatuaggi che, pur restando in tema food, vanno oltre il piatto e diventano citazioni. Qui il cibo è solo il punto di partenza, ma dietro c’è un immaginario preciso. Se scegli un frutto del diavolo di «One Piece», probabilmente ami le storie, i mondi fantastici e tutto quello che parla di trasformazione e identità.
Se invece punti su «eat me» o «drink me» (mangiami e bevimi), citando il mondo di «Alice nel Paese delle Meraviglie», hai un lato curioso, un po’ surreale, e ti piace uscire dagli schemi. E poi ci sono le ciambelle de «I Simpson»: un simbolo di ironia immediato, perfetto per chi non si prende troppo sul serio e ama le cose semplici (ma fatte bene).
Ho pensato per moltissimo tempo di farmi un tatuaggio a tema culinario. Ci ho pensato e ripensato ma non sono ancora riuscita a trovare quello giusto per me. A volte mi dico che in fondo si tratta solo di un modo per raccontarsi e non c’è una risposta giusta. C’è solo quello che scegliamo di raccontare di noi, anche attraverso un piatto, un ingrediente o un ricordo legato al cibo. E quindi la domanda è semplice: se dovessi scegliere oggi, quale tatuaggio food ti rappresenterebbe davvero?