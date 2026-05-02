Dimmi che tatuaggio (food) hai e ti dirò chi sei

I tatuaggi raccontano molto più di quello che sembra. Non sono solo una scelta estetica, ma spesso un modo per ricordare qualcosa che ci rappresenta davvero. E tra scritte, simboli e piccoli disegni, negli ultimi anni si fanno sempre più spazio anche i tatuaggi a tema food. Pizza, caffè, sushi, dolci… non è solo questione di gusto. È un modo per dire qualcosa di sé, senza bisogno di troppe spiegazioni. E allora giochiamo: dimmi che tatuaggio hai (o ti faresti) e ti dirò chi sei.